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عبير موسي تهاجم سامية عبّو: أنتم أكبر البقايا وأنا أمثّل الشعب وحرّة في الاحتفال ب7 نوفمبر

Publié le Mercredi 11 Novembre 2020 - 16:57 قراءة: 0 د, 47 ث
باب نات - شهد الاربعاء 11 نوفمبر، اجتماع مكتب مجلس النواب، معركة كلامية بين النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبّو ورئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ما أسفر عن رفع الاجتماع.
وفي تصريح لاذاعة اي أف أم، استنكرت سامية عبّو ما اعتبرته تحيل عبير موسي واستغلال صفتها البرلمانية والاحتفال ب7 نوفمبر تحت غطاء العمل البرلماني داعية الي التحقيق في الحادثة الأمر الذي أثار غضب عبير موسي ودفعها الي مقاطعة سامية عبو.

وقالت سامية عبّو "طلبت التحري في الاحتفال ب7 نوفمبر فهاجت وماجت وأصرّت على مقاطعتي لنصف ساعة وهي تقول لي ما عندكش الحق تحكي على حزبي وأنا نمثّل الشعب وأنتم أكبر البقايا وانا حرّة نحتفل ب7 نوفمبر".


من جانبها اتهمت عبير موسي أعضاء مكتب المجلس بعرقلة عمل كتلتها واعتبرت أن ما صدر عن سامية عبو وبعض أعضاء المكتب يعكس منطقا مناهضا للحرية والديمقراطية وقالت "هؤلاء حملون في أعماقهم فكرا ديكتاتوريا وما حصل اعتداء صارخ وعرقلة لن نسكت عنها".






Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 214848

Legitme  (Tunisia)  |Mercredi 11 Novembre 2020 à 19h 10m |           
TFOUH

Mongi  (Tunisia)  |Mercredi 11 Novembre 2020 à 17h 05m |           
في بالي بيكم متحالفين وسمن على عسل ؟



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