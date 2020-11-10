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في لقائه بالنائب السيد الفرجاني... المشيشي يؤكد أن ولاية القيروان تأتي على راس الولايات ذات الأولوية

Publié le Mardi 10 Novembre 2020 - 20:47 قراءة: 0 د, 46 ث
باب نات - استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2020 بقصر الحكومة النائب عن حركة النهضة بمجلس نواب الشعب السيد الفرجاني.

وتناول اللقاء وفق بلاغ للقصبة, الوضع العام بالبلاد والتعاون مع مجلس نواب الشعب في عديد المجالات خاصة منها ما يتعلق بالقوانين ذات الأولوية مثل ميزانية الدولة لسنة 2021 والميزانية التكميلية لسنة 2020 وكيفية تمويلها والرفع من حصة التنمية والاستثمار سيما في الجهات الأقل نموا.


كما تطرق اللقاء إلى إشكاليات التنمية في ولاية القيروان باعتبار أن السيد الفرجاني نائب عن هذه الجهة حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق مع السلط المركزية لتخصيص الاعتمادات اللازمة لدفع برامج التنمية في هذه الولاية،

وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة أن ولاية القيروان تأتي على راس الولايات ذات الأولوية موضحا أنه لم يتجاهل أية ولاية خلال كلمته مساء أمس حول المجالس الوزارية الجهوية المنتظرة، وقد ذكر مجموعة من الولايات على سبيل الذكر لا الحصر مشددا على أن الحكومة تتعامل مع كل الجهات على قدم المساواة وحسب الاولويات التنموية لكل جهة.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 214804

Sarramba  (Italy)  |Mardi 10 Novembre 2020 à 21h 25m |           
Monsieur Mechichi est un "Béni oui oui" !!!??? il dit oui à tout le monde!!!
Je suis sûr que les comités de Carthage, la Marsa et d'El Menzeh qui viendraient le solliciter se verront confirmer qu'ilsz sont effectivement à la première place de ses priorité de se soumettre... à leur Lobbying



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