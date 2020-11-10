في لقائه بالنائب السيد الفرجاني... المشيشي يؤكد أن ولاية القيروان تأتي على راس الولايات ذات الأولوية

باب نات -

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2020 بقصر الحكومة النائب عن حركة النهضة بمجلس نواب الشعب السيد الفرجاني.وتناول اللقاء وفق بلاغ للقصبة, الوضع العام بالبلاد والتعاون مع مجلس نواب الشعب في عديد المجالات خاصة منها ما يتعلق بالقوانين ذات الأولوية مثل ميزانية الدولة لسنة 2021 والميزانية التكميلية لسنة 2020 وكيفية تمويلها والرفع من حصة التنمية والاستثمار سيما في الجهات الأقل نموا.كما تطرق اللقاء إلى إشكاليات التنمية في ولاية القيروان باعتبار أن السيد الفرجاني نائب عن هذه الجهة حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق مع السلط المركزية لتخصيص الاعتمادات اللازمة لدفع برامج التنمية في هذه الولاية،وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة أن ولاية القيروان تأتي على راس الولايات ذات الأولوية موضحا أنه لم يتجاهل أية ولاية خلال كلمته مساء أمس حول المجالس الوزارية الجهوية المنتظرة، وقد ذكر مجموعة من الولايات على سبيل الذكر لا الحصر مشددا على أن الحكومة تتعامل مع كل الجهات على قدم المساواة وحسب الاولويات التنموية لكل جهة.