   Chadia - يا حسن  

في الحقائق الأربعة: المصحات الخاصة تمارس بزنس الاوكسجان وتضاعف سعره 7 مرات

Publié le Mardi 10 Novembre 2020 - 11:29 قراءة: 0 د, 35 ث
بث برنامج الحقائق الأربعة الذي يبث في قناة الحوار التونسي تقريرا صادما لاستغلال بعض المصحات الخاصة للوضع الصحي التي تمر به تونس بسبب الكوفيد 19 للقيام بما يعرف " ببزنس الاوكسجان".
وحسب التقرير فان عددا من مرضى الكوفيد الذين يعالجون في المصحات الخاصة تفاجؤوا بأسعار خيالية للفواتير وصلت في بعض الاحيان الى 40 ألف دينار دون الخضوع لجراحة او الدخول الى الانعاش.
واتضح ان سعر الاوكسجان تمت مضاعفته 7 مرات حيث ان المصحات تشتري المتر المكعب الواحد من الاوكسجان ب1800 مليم بينما مريض الكوفيد يستحق في اليوم قرابة 50 متر مكعب حيث ان الاستهلاك اليومي في أحسن الأحوال لا يتجاوز 100 دينار لكن تتم فوترته بحوالي 700 دينار يوميا.




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 214755

Radius  (Tunisia)  |Mardi 10 Novembre 2020 à 11h 58m |           
التاجروا بالبشر مش الأكسجين
اصلا كل المصحات الخاصة سراق

Amir1  ()  |Mardi 10 Novembre 2020 à 11h 54m |           
قلت لكم بالأمس أنها مافيا مرخص لها من الدولة



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