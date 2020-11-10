مواطن يلوذ بالفرار ويستنجد بالفايسبوك والاعلام بعد توثيقه حادثة تعرّضه للعنف من طرف أمنيين

باب نات -

تدخّل الثلاثاء 10 نوفمبر، المواطن حامد عيّاد على اذاعة اي أف أم لتوضيح ملابسات تعرّضه لاعتداء من طرف أمنيين أثناء نقل والدته الي الاستعجالي.وأوضح أنه بعد عودته الي المنزل وجد والدته فاقدة للوعي فسارع الي محاولة نقلها الي مستشفى شارنيكول على متن سيارته قبل أن يدخل مناوشة في الطريق مع أحد المواطنين.وأشار إلى أنه واثناء القيادة تبادل العنف اللفظي مع المواطن المذكور قبل أن يتّضح أنه عون أمن ليتم ايقافه من طرف دورية قبل أن يتم الاعتداء عليه بالعنف دفاعا عن زميلهم وفق رواية حامد.وأفاد بأن الأمنيين لم يكتفوا باستعمال العنف رغم الحالة الحرجة لوالدته بل وصل بهم الأمر إلى استعمال الغاز المسيل للدموع داخل السيارة مضيفا بأن ذلك كان يمكن أن يتسبّب في وفاة والدته.وبيّن أنه وأمام هذا العنف المبالغ فيه من طرف الأمنيين رغم الوضعية الحرجة لوالدته قرّر أن يلوذ بالفرار بمساعدة مواطنين كانوا حاضرين علي عين المكان.وأضاف بأنه الآن، هناك محاولة لتلفيق تهمة استعمال سلاح أبيض وتهديدهم به والاعتداء بالعنف على أحدهم وحيازة مخدّر الزطلة مشيرا إلى أن ذلك دفعه الي مواصلة الفرار وقال "أنا مع أمّي وعملو فيّا هاكا الكل ما لا كان جيت وحدي على هذاكا قعدت هارب وما سلّمتش روحي".