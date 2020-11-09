عبّرت النائبة السابقة في البرلمان و"زعيمة" ما سُمّي باعتصام الرحيل 2 فاطمة المسدّي عن أسفها لاستضافة القناة الوطنية الأولى ليلة أمس الأحد 8 نوفمبر، لرئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.واعتبرت المسدّي أن مكان الغنوشي هو السجن مشيرة إلى أن رؤيته في القناة الوطنية أمر يؤلمها وقالت " الحقيقة يوجعني أن أرى رئيس الجهاز السري المتهم بالاغتيالات ينظّر وينادونه بالرئيس القناة الوطنية عوض أن يكون في السجن".