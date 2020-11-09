   Hasiba Rochdi - Ich betrid  

فاطمة المسدي متألّمة: مكان الغنوشي في السجن و"يوجعني" أن أراه ينادونه بالرّئيس في القناة الوطنية

Publié le Lundi 09 Novembre 2020 - 09:59 قراءة: 0 د, 21 ث
عبّرت النائبة السابقة في البرلمان و"زعيمة" ما سُمّي باعتصام الرحيل 2 فاطمة المسدّي عن أسفها لاستضافة القناة الوطنية الأولى ليلة أمس الأحد 8 نوفمبر، لرئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
واعتبرت المسدّي أن مكان الغنوشي هو السجن مشيرة إلى أن رؤيته في القناة الوطنية أمر يؤلمها وقالت " الحقيقة يوجعني أن أرى رئيس الجهاز السري المتهم بالاغتيالات ينظّر وينادونه بالرئيس القناة الوطنية عوض أن يكون في السجن".


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 214693

Delavant  (France)  |Lundi 09 Novembre 2020 à 11h 48m |           
J'ai du mal à reconnaitre une valeur ajouté à ces déclarations. Tout le monde veut à présent s'essuyer les mains et les pieds ,si possible, sur la personne de GHANOUCHI ( c'est vraiment d'une facilité désarmante). Cette révolution est entrain de filer un mauvais coton à cause d'individus de l'espèce de cette député qui nous apprend que la place de Ghannouchi est la prison et quoi encore ? . La qualité de nos pseudo politique laisse
vraiment à désirer. Je souhaite franchement que Ghannouchi et Moussi s'en aillent et vite car leurs conneries cachent une autre misère plus grave encore. Une révolution tel que réalisées en 2010 par ces tunisiens courageux mérite d'avoir des représentant plus dignes. Il est vraiment temps de renverser la table sur tous ces incapables pour espérer des jours meilleurs.

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Lundi 09 Novembre 2020 à 10h 48m |           
دعك من الحسك فأكثر من يتأذى به هو الحاسد نفسه،
من طلب العلا سهر الليالي



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