عبّرت النائبة السابقة في البرلمان و"زعيمة" ما سُمّي باعتصام الرحيل 2 فاطمة المسدّي عن أسفها لاستضافة القناة الوطنية الأولى ليلة أمس الأحد 8 نوفمبر، لرئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
واعتبرت المسدّي أن مكان الغنوشي هو السجن مشيرة إلى أن رؤيته في القناة الوطنية أمر يؤلمها وقالت " الحقيقة يوجعني أن أرى رئيس الجهاز السري المتهم بالاغتيالات ينظّر وينادونه بالرئيس القناة الوطنية عوض أن يكون في السجن".
واعتبرت المسدّي أن مكان الغنوشي هو السجن مشيرة إلى أن رؤيته في القناة الوطنية أمر يؤلمها وقالت " الحقيقة يوجعني أن أرى رئيس الجهاز السري المتهم بالاغتيالات ينظّر وينادونه بالرئيس القناة الوطنية عوض أن يكون في السجن".
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