رئيس الحكومة يستقبل عميد المحامين

باب نات -

تحادث رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الجمعة 06 نوفمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة مع عميد المحامين إبراهيم بودربالة.وعبّر رئيس الحكومة عن احترامه وتقديره لقطاع المحاماة والاستعداد التام للتعامل إيجابيا مع كل المقترحات نظرا للدور المحوري لمهنة المحاماة في الدفاع عن دولة القانون والرقي بالمجتمع نحو الأفضل.وأفاد رئيس الهيئة الوطنية للمحامين أن اللقاء تطرّق لبعض المشاغل التي تهمّ مهنة المحاماة كالقانون الأساسي المنظّم للمهنة والأمر المنظّم لصندوق الحيطة والتقاعد مع طلب وجوبية انابة المحامين أمام المحاكم العدلية والإدارية والمالية والهيئات التحكيمية والتعديلية.كما تناول اللقاء ضرورة تخصيص قطعة أرض لبناء مقر للمعهد الأعلى للمحاماة تليق بقطاع المحاماة.وتم التطرق للخلافات التي يمكن أن تنشأ عند ممارسة مهنة المحاماة داخل الأسرة القضائية، وإمكانية إيجاد آليات لفضّ كل الإشكاليات قبل أن تستفحل وجعل القرارات الصادرة عن هذه الآلية ملزمة لكلّ الأطراف.