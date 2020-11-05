زبير الشهودي: حمادي الجبالي اشترط عدم ترشح الغنوشي لرئاسة النهضة للعودة

باب نات -

قال عظو مجلس شورى النهضة زبير الشهودي الخميس أن من شروط حمادي الجبالي للعودة لحركة النهضة هو عدم ترشح راشد الغنوشي لرئاسة الحركة مجددا.و أضاف الشهودي في حوار ببرنامج " يولتكا" الذي يبث عبر امواج اذاعة جوهرة اف أن المفاوضات جارية مع حمادي الجبالي للعودة للحركة ولكنه واضح وقدم شروطه للعودة حيث يشترط الوضوح في المسار القادم وخيارات الإصلاح.وتابع الشهودي " من شروط الجبالي ألا يترشح شخصيا لقيادة الحركة اثر المؤتمر اضافة إلى عدم ترشح راشد الغنوشي للرئاسة مضيفا " الجبالي يريد مرافقة رئيس الحركة القادم مجرد مرافقة دون تموقع أو منصب معين".واكد الشهودي أن لطفي زيتون الذي استقال من الحركة مؤخرا خرج فقط من المناصب القيادية ولكنه مازال منتميا لحركة النهضة.