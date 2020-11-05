جرجيس- القبض على شخص من أجل مسك وترويج عملة أجنبية دون رخصة

باب نات -

تمكنت يوم 04 نوفمبر 2020 فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بجرجيس من القبض على شخص (34 سنة) بأحد المحلات المعدة لبيع المواد الكهربائية وحجزت لديه مبلغا ماليا من العملة الأجنبية قدره 16225 أورو ومبلغا ماليا من العملة التونسية قدره 78915 دينار وآلة خاصة بعد المبالغ المالية.بالتحري معه، اعترف بنشاطه في مجال ترويج وصرف العملة الأجنبية دون رخصة.ووفق بلاغ للداخلية أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به من أجل "مسك وترويج عملة أجنبية دون رخصة" وحجز المبالغ المالية ومواصلة الأبحاث.