الجلاصي لقادة النهضة: سيبوا عليكم من الإمارات وعبير موسى والماسونية وصلحوا رواحكم

باب نات -

طالب القيادي السابق عبد الحميد الجلاصي في حوار عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" قادة حركة النهضة بتغيير سياساتهم وعدم رمي فشلهم على الإمارات وعبير موسى والماسونية والامبريالية".وقال الجلاصي " سيبوا عليكم من الإمارات وعبير موسى والماسونية وصلحوا رواحكم تلك التعلات لن تجد من يسمعها منذ اليوم".وتابع عبد الحميد الجلاصي " البلاد في حاجة لحركة قوية باحترامها للديمقراطية وللقانون ومن يرفض احترام القانون يموت سياسيا".وقال الجلاصي موجها كلامه للغنوشي " النهاية التي وصل اليها بورقيبة وبن علي ونجاة السبسي منه بالموت ستكون هي الامال النهائي في حال المكابرة".