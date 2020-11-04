   Najet - عيون القلب  

الجلاصي لقادة النهضة: سيبوا عليكم من الإمارات وعبير موسى والماسونية وصلحوا رواحكم

Publié le Mercredi 04 Novembre 2020 - 16:22 قراءة: 0 د, 30 ث
باب نات - طالب القيادي السابق عبد الحميد الجلاصي في حوار عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" قادة حركة النهضة بتغيير سياساتهم وعدم رمي فشلهم على الإمارات وعبير موسى والماسونية والامبريالية".

وقال الجلاصي " سيبوا عليكم من الإمارات وعبير موسى والماسونية وصلحوا رواحكم تلك التعلات لن تجد من يسمعها منذ اليوم".


وتابع عبد الحميد الجلاصي " البلاد في حاجة لحركة قوية باحترامها للديمقراطية وللقانون ومن يرفض احترام القانون يموت سياسيا".

وقال الجلاصي موجها كلامه للغنوشي " النهاية التي وصل اليها بورقيبة وبن علي ونجاة السبسي منه بالموت ستكون هي الامال النهائي في حال المكابرة".




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 214413

MedTunisie  (South Africa)  |Mercredi 04 Novembre 2020 à 18h 44m |           
الجلاصي لم يصل لمنصب في الحكومة فاصبح يتخبط و هذا شيئ ايجابي لانصار النهضة و قياداتها حتى لا يغطوا في ارواحهم او يجدوا الراحة في مهامهم



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