سامية عبو: نحن في صراع بين الدولة الديمقراطية والسيستام المتحالف مع النهضة

قالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" انها تشارك النائب عن حركة الشعب هيكل المكي في مخاوفه تجاه البرلمان متابعة " هذا البرلمان خطر على الأمن القومي على تونس".وقالت سامية عبو ان ما حصل في البرلمان الشهر الماضي من تدليس وتزوير غير مقبول مضيفا " قدمنا شكاية جزائية ضدّ كل من نائبة رئيس البرلمان سميرة الشواشي ، والنائبة عن حركة النهضة يمنية الزّغلامي ، والنائب شراز الشابي و رئيس البرلمان راشد الغنوشي في التدليس.كما هاجمت سامية عبو رئيس الحكومة هشام المشيشي "ان شاء الله ما يطلعش المشيشي هو الكوسان متاع الائتلاف الحاكم الجديد".وقالت سامية عبو " أن هناك ثلاثي خطر عالبلاد و لا علاقة له بمصلحة تونس وهي النهضة وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس وسط حالة من التسيب ومساع لتعديل المرسوم 116."وأضافت سامية عبو " السيستام والمنظومة السابقة كانت خائفة من النهضة بعد ان اعتقد بعض الفاسدين بإمكانية ان تقود الحركة الإصلاحات لكن عرفوا بعد ذلك ان الإسلاميين يمكن ان يكونوا جزء من سيستام الفساد".