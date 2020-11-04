   Najet - عيون القلب  

سامية عبو: نحن في صراع بين الدولة الديمقراطية والسيستام المتحالف مع النهضة

Publié le Mercredi 04 Novembre 2020 - 14:39 قراءة: 0 د, 52 ث
قالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" انها تشارك النائب عن حركة الشعب هيكل المكي في مخاوفه تجاه البرلمان متابعة " هذا البرلمان خطر على الأمن القومي على تونس".
وقالت سامية عبو ان ما حصل في البرلمان الشهر الماضي من تدليس وتزوير غير مقبول مضيفا " قدمنا شكاية جزائية ضدّ كل من نائبة رئيس البرلمان سميرة الشواشي ، والنائبة عن حركة النهضة يمنية الزّغلامي ، والنائب شراز الشابي و رئيس البرلمان راشد الغنوشي في التدليس.
كما هاجمت سامية عبو رئيس الحكومة هشام المشيشي "ان شاء الله ما يطلعش المشيشي هو الكوسان متاع الائتلاف الحاكم الجديد".
وقالت سامية عبو " أن هناك ثلاثي خطر عالبلاد و لا علاقة له بمصلحة تونس وهي النهضة وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس وسط حالة من التسيب ومساع لتعديل المرسوم 116."

وأضافت سامية عبو " السيستام والمنظومة السابقة كانت خائفة من النهضة بعد ان اعتقد بعض الفاسدين بإمكانية ان تقود الحركة الإصلاحات لكن عرفوا بعد ذلك ان الإسلاميين يمكن ان يكونوا جزء من سيستام الفساد".



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 214409

MedTunisie  (South Africa)  |Mercredi 04 Novembre 2020 à 18h 53m |           
لقد اتضح ان النهضة ديمقراطية و تقدمية و تحرروية اكثر من التيار "الديمقراطي" و كثير من الاحزاب التي تصنف نفسها تقدمية

Mohamedjerba  ()  |Mercredi 04 Novembre 2020 à 18h 34m |           
كل واحد والصراع أمتاعو أنتو تتصارعو على المكاسب والكراسي والشعب إصارع في الجوع كل واحد وسعدو



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