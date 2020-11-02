الجرندي يبحث مع سفير باكستان في تونس التعاون الثنائي بين البلدين

باب نات -

استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج صباح يوم 02 نوفمبر2020، محمد حسن، سفير جمهورية باكستان الإسلامية بتونس الذي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.وتناول اللقاء خاصة العلاقات المتميزة بين تونس وباكستان وسبل تعزيزها عبر تفعيل آلية المشاورات السياسية وتكثيف زيارات كبار المسؤولين بالبلدين، حيث سلّم سفير باكستان رسالتي دعوة موجهتين إلى كلّ من رئيس الجمهورية و الوزير من قبل نظيريهما الباكستانيين لزيارة هذا البلد الشقيق.كما مثّلت هذه المحادثة مناسبة للتباحث حول آفاق تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين في أفق انعقاد الدورة العاشرة للجنة المشتركة التونسية الباكستانية المزمع تنظيمها بإسلام آباد خلال سنة 2021، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق التجاري التفاضلي الذي سيشكّل إطارا قانونيا ملائما لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين.وجدّد الوزير التأكيد على موقف تونس الداعي إلى استئناف الحوار بين الطرفين الباكستاني والهندي لإيجاد تسوية سلمية دائمة لأزمة إقليم كشمير، وفقا لمقتضيات الشرعية الدولية، وفي هذا السياق أثنى سفير باكستان على جهود بلادنا الرامية إلى التقريب بين باكستان والهند لإيجاد حل دائم لهذا النزاع.كما كان لسفير باكستان بتونس لقاء مع محمد علي النفطي، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، تناول بالخصوص تفعيل آليات التشاور السياسي بين البلدين وتوطيد التعاون الثنائي ولاسيّما في مجال تكوين الدبلوماسيين.