رئيس الجمهورية يسلّم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لتونس

باب نات - سلم رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2020 خلال موكب انتظم بقصر قرطاج، أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لتونس وهم على التوالي :
هاشمي عجيلي : سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى دولة الكويت
معز بنميم : سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة
هشام الفوراتي : سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى المملكة العربية السعودية
عز الدين التيس : سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى سلطنة عمان
آمال بن يونس : سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى مملكة النرويج
وقد تولى السفراء الجدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
هاشمي عجيلي : سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى دولة الكويت
معز بنميم : سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة
هشام الفوراتي : سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى المملكة العربية السعودية
عز الدين التيس : سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى سلطنة عمان
آمال بن يونس : سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى مملكة النرويج
وقد تولى السفراء الجدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
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