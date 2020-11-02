رئيس الجمهورية يسلّم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لتونس

باب نات -

سلم رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2020 خلال موكب انتظم بقصر قرطاج، أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لتونس وهم على التوالي :هاشمي عجيلي : سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى دولة الكويتمعز بنميم : سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى دولة الإمارات العربية المتحدةهشام الفوراتي : سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى المملكة العربية السعوديةعز الدين التيس : سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى سلطنة عمانآمال بن يونس : سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى مملكة النرويجوقد تولى السفراء الجدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.