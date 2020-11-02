مرزوق لرئيس الدولة: عوضا عن اللغة العربية الزمخشرية... قول كلام يمثل الدولة أفضل

يدعو المشيشي للخروج من الفخ ويكون سلاحه العمل لصالح الشعب

دعا رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إستعمال "لغة تمثل الدولة أفضل من اللغة العربية الزمخشرية".وقال مرزوق في برنامج هنا شمس اليوم الإثنين، إن "خطاب رئيس الجمهورية مازال مُنحصِرا في اللغة العربية وزمخشر زمخشرُُ وزمخشري''.وعبر عن إستنكاره من بيان رئيس الجمهورية الأخير بخصوص الرسوم المسيئة، لافتا النظر إلى أن "الخطاب فيه كان شبيه بخطاب رئيس باكستان"، مضيفا انه وإثر المكالمة مع الرئيس الفرنسي ماكرون تغير الخطاب 180 درجة، وفق تعبيره.وشدد مرزوق ان الدفاع عن النبي ﷺ يكون بالعلم والتقدم.كما دعا رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق رئيس الحكومة هشام المشيشي "إلى الخروج من الفخ الذي وقع فيه ويكون العمل لصالح الشعب سلاحه".وقال إنه من الأفضل ان لا ينتظر المشيشي حزاما لأنه سيكون العد التنازلي لفشله، لافتا النظر إلى ماحدث عند سحب المشروع الحكومي المتعلق بتنقيح المرسوم 116.وشدد على ضرورة خروج المشيشي من الفخ والتركيز على العمل خدمة للشعب، حيث يكون هدفه إيجاد حلول للأزمة الإقتصادية والإجتماعية .وقال مرزوق:"المشيشي لا يجب أن يلعب دورا سياسيا بل يركز العمل على الجانبين الإقتصادي والإجتماعي"، مضيفا أن المشيشي تم إختياره من خارج المنطق البرلماني الذي يعاني من الأزمة لذلك لا يجب أن يخلق مشكلة جديدة، حسب تعبيره.وأكد مرزوق أن "الحيلة في ترك الحيلة ومصارحة الشعب والتسلح به والعمل من أجله".