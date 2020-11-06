   Om Kalthoum - القلب يعشق  

وفاة الفتاة التي ألقت بنفسها من ''لواج'' في تطاوين

Publié le Vendredi 06 Novembre 2020 - 10:46 قراءة: 0 د, 29 ث
توفيت فجر اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 الفتاة التي كانت قد ألقت بنفسها من سيارة ''لواج'' خوفا من السائق، بالرغم من مجهودات الإطار الطبي لإنقاذها إذ كانت الإصابة حادة على مستوى الرأس .

وكانت طالبة أصيلة ولاية تطاوين وتدرس بصفاقس تعرضت مساء الخميس 29 أكتوبر لجروح وكدمات وصفت بالبليغة بعد أن قفزت من سيارة أجرة.


وتمثل أطوار الحادثة في أن سائق سيارة الأجرة سَلَكَ طريقا فرعيا تجنبا للاشغال الجارية على الطريق الجهوية رقم 19 الرابطة بين مدنين وتطاوين غير أن الطالبة ظنت أن السائق سيقوم بتحويل وجهتها السبب الذي من أجله سارعت بإلقاء نفسها خارج السيارة .

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 214085

Incuore  (Tunisia)  |Vendredi 30 Octobre 2020 à 10h 26m |           
دولة لا تعطي الأمان للمواطن و لا تهتم بتربية آخرين يقتل الواحد منهم شيخا و نسوة ذنبهم الوحيد أنهم كانوا يصلون. الله يرحمهم



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