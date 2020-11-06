وفاة الفتاة التي ألقت بنفسها من ''لواج'' في تطاوين

توفيت فجر اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 الفتاة التي كانت قد ألقت بنفسها من سيارة ''لواج'' خوفا من السائق، بالرغم من مجهودات الإطار الطبي لإنقاذها إذ كانت الإصابة حادة على مستوى الرأس .وكانت طالبة أصيلة ولاية تطاوين وتدرس بصفاقس تعرضت مساء الخميس 29 أكتوبر لجروح وكدمات وصفت بالبليغة بعد أن قفزت من سيارة أجرة.وتمثل أطوار الحادثة في أن سائق سيارة الأجرة سَلَكَ طريقا فرعيا تجنبا للاشغال الجارية على الطريق الجهوية رقم 19 الرابطة بين مدنين وتطاوين غير أن الطالبة ظنت أن السائق سيقوم بتحويل وجهتها السبب الذي من أجله سارعت بإلقاء نفسها خارج السيارة .