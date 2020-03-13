فيديو اليوم: سامية عبو تعقم ايدي النواب والوزراء في البرلمان

Vendredi 13 Mars 2020



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باب نات

- استمعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب،اليوم الجمعة، الى وزراء الداخلية والعدل والدفاع الوطني بشأن مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح المقدم الى البرلمان منذ افريل 2015 والذي تقدمت بشأنه الحكومة الحالية بطلب استعجال نظر.وظهرت النائبة سامية عبو في شريط فيديو نشرته اذاعة شمس وهي تقوم بتعقيم ايدي زملائها النواب والوزراء اثناء جلسة عامة في البرلمان.وتأتي الخطوة لمواجهة فيروس كورونا داخل البرلمان خاصة وأن نواب في دول أخرى مثل ايران والعراق اصيبوا بالفيروس.