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فيديو اليوم: تعقيم وسائل النقل العمومية في بومرداس من ولاية المهدية

Mercredi 11 Mars 2020

Mercredi 11 Mars 2020
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باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو لعملية تعقيم حافلات عمومية ووسائل نقل عامة في مدينة بومرداس من ولاية المهدية وذلك عقب اكتشاف حالات في المدينة.
وقام عدد من العاملين بالقطاع الصحي بالقيام بتعقيم كراسي الحافلات العمومية وذلك في اطار الاجراءات للتوقي من الفيروس القاتل.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب "كورونا" الذي ظهر لأول مرة في الصين نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرابة 120 ألفا في 119 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 4300، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.


  
  
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 199552

Sayada  (France)  |Mercredi 11 Mars 2020 à 11h 12m |           
نعم الفقير يجاهد بما يملك مع النية الصادقة و التوكل على الله يأتي النصر بإذن الله و على الجميع خوض المعركة بما يملك من جهد

Amor2  (Switzerland)  |Mercredi 11 Mars 2020 à 10h 59m |           
التعقيم بزجاجة بوغاليمون



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