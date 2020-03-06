   Souad Mohamed - انتظار  

بيان حركة الشعب حول العمليّة الإرهابية الأخيرة بمنطقة البحيرة بتونس العاصمة

Vendredi 06 Mars 2020

Vendredi 06 Mars 2020
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بلاغ صحفي - على إثر العمليّة الجبانة للعناصر التكفيرية الإرهابية الذين أقدموا على تفجير انفسهم بمنطقة البحيرة بتونس العاصمة اليوم الجمعة 6 مارس 2020 في عمليّة انتحارية إرهابيّة استهدفت القوات الأمنيّة، فإنّ حركة الشعب :

1. تعزّي عائلة الشهيد الملازم الأول توفيق الميساوي و العائلة الأمنية و تتمنّى الشّفاء العاجل للجرحى و المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الإجرامي.


2. تدين هذا العمل الإرهابي الإجرامي الذي يستهدف الأمنيّين والمواطنين و تؤكد على ضرورة الوحدة الوطنية و الالتفاف حول المؤسّسة الأمنيّة لأجل سلامة الشّعب و استقرار الدّولة و أمن المواطنين.

3. تؤكّد على أنّ تتالي مثل هذه العمليّات الإجراميّة لن يزيدنا في حركة الشعب إلا إيمانا بحتميّة المواجهة مع هذه العصابات التي لا همّ لها سوى تفكيك الأوطان وتهديد الجيوش الوطنيّة و المؤسّسة الأمنيّة خدمة لأجندات أعداء الأمّة.

4. تؤكّد على وجوب اتخاذ كل الاجراءات الضّرورية للحدّ من تهديدات الارهابيّين العائدين من بؤر التوتّر خاصّة بعد هزائمهم المتتالية و محاولة اطراف دوليّة العمل على انقاذهم.


العزّة للوطن و المجد للشّهداء...

  
  
  

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