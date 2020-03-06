بيان التكتل حول العملية الإرهابية الجبانة‎

Vendredi 06 Mars 2020



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بلاغ صحفي

- تبعا للعملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت فرقة أمنية صباح اليوم يهم حزب التكتل أن :- يتقدم بتعازيه الحارة لعائلة الشهيد الملازم توفيق الميساوي داعين الله أن يسكنه فراديس جناته متمنين الشفاء العاجل للجرحى الأمنيين و المدنيين.- يستنكر العملية الجبانة والتي تهدف إلى ارباك الدولة التونسية في هذه الفترة الصعبة مؤكدين التزامنا بمساندة الدولة في حربها ضد الإرهاب و التمسك بوحدة تونس و أمن شعبها.- يحيي قواتنا الامنية الحامية للوطن و للشعب و التي ما فتئت تقدم التضحيات من أجل تونس.- يدعو الجميع إلى الوحدة الوطنية و الالتفاف حول الدولة التونسية في هذه المرحلة الحساسة و ترك الخلافات و المزايدات جانبا و التركيز على ما ينفع البلاد و العباد و ما من شأنه ان يقوي من مناعة البلاد.عاشت تونس شامخة أبية عصية على كل الأعداء