بيان التكتل حول العملية الإرهابية الجبانة‎

Vendredi 06 Mars 2020
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بلاغ صحفي - تبعا للعملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت فرقة أمنية صباح اليوم يهم حزب التكتل أن :
- يتقدم بتعازيه الحارة لعائلة الشهيد الملازم توفيق الميساوي داعين الله أن يسكنه فراديس جناته متمنين الشفاء العاجل للجرحى الأمنيين و المدنيين.
- يستنكر العملية الجبانة والتي تهدف إلى ارباك الدولة التونسية في هذه الفترة الصعبة مؤكدين التزامنا بمساندة الدولة في حربها ضد الإرهاب و التمسك بوحدة تونس و أمن شعبها.
- يحيي قواتنا الامنية الحامية للوطن و للشعب و التي ما فتئت تقدم التضحيات من أجل تونس.
- يدعو الجميع إلى الوحدة الوطنية و الالتفاف حول الدولة التونسية في هذه المرحلة الحساسة و ترك الخلافات و المزايدات جانبا و التركيز على ما ينفع البلاد و العباد و ما من شأنه ان يقوي من مناعة البلاد.
عاشت تونس شامخة أبية عصية على كل الأعداء
بلاغ صحفي - تبعا للعملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت فرقة أمنية صباح اليوم يهم حزب التكتل أن :
- يتقدم بتعازيه الحارة لعائلة الشهيد الملازم توفيق الميساوي داعين الله أن يسكنه فراديس جناته متمنين الشفاء العاجل للجرحى الأمنيين و المدنيين.
- يستنكر العملية الجبانة والتي تهدف إلى ارباك الدولة التونسية في هذه الفترة الصعبة مؤكدين التزامنا بمساندة الدولة في حربها ضد الإرهاب و التمسك بوحدة تونس و أمن شعبها.
- يحيي قواتنا الامنية الحامية للوطن و للشعب و التي ما فتئت تقدم التضحيات من أجل تونس.
- يدعو الجميع إلى الوحدة الوطنية و الالتفاف حول الدولة التونسية في هذه المرحلة الحساسة و ترك الخلافات و المزايدات جانبا و التركيز على ما ينفع البلاد و العباد و ما من شأنه ان يقوي من مناعة البلاد.
عاشت تونس شامخة أبية عصية على كل الأعداء
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Par:Jraidawalasfour (Europe )
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