   Saba7 - حبيب الجماهير  

بيان التكتل حول العملية الإرهابية الجبانة‎

Vendredi 06 Mars 2020

Vendredi 06 Mars 2020
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بلاغ صحفي - تبعا للعملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت فرقة أمنية صباح اليوم يهم حزب التكتل أن :

- يتقدم بتعازيه الحارة لعائلة الشهيد الملازم توفيق الميساوي داعين الله أن يسكنه فراديس جناته متمنين الشفاء العاجل للجرحى الأمنيين و المدنيين.
- يستنكر العملية الجبانة والتي تهدف إلى ارباك الدولة التونسية في هذه الفترة الصعبة مؤكدين التزامنا بمساندة الدولة في حربها ضد الإرهاب و التمسك بوحدة تونس و أمن شعبها.

- يحيي قواتنا الامنية الحامية للوطن و للشعب و التي ما فتئت تقدم التضحيات من أجل تونس.

- يدعو الجميع إلى الوحدة الوطنية و الالتفاف حول الدولة التونسية في هذه المرحلة الحساسة و ترك الخلافات و المزايدات جانبا و التركيز على ما ينفع البلاد و العباد و ما من شأنه ان يقوي من مناعة البلاد.

عاشت تونس شامخة أبية عصية على كل الأعداء

  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 199313

Kamelnet  (Nigeria)  |Vendredi 06 Mars 2020 à 17h 58m |           
بالله قداش عندو من ناءب منتخب في للبرلمان ...كل مرة تذكرو فيه و تعاودو و ألا علي خاطر سي ،fahkfak😉



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