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يوسف الصديق يعرض دور الوساطة لعقد مصالحة بين عبير موسي وراشد الغنوشي

Vendredi 06 Mars 2020

Vendredi 06 Mars 2020
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باب نات - أعلن الخميس 5 مارس، الفيلسوف يوسف الصديق استعداده للعب دور الوساطة بهدف عقد مصالحة بين زعيم حركة النهضة ورئيس مجلس النواب راشد الغنوشي ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

واعتبر يوسف الصديق أنه من غير المعقول أن تتواصل الأجواء داخل مجلس النواب بتلك الطريقة معتبرا أن هناك نواميس وتراتيب يجب احترامها لضمان حسن سير عمل البرلمان.


وشدد على ضرورة قبول الطرفين ببعضهما وقال " من حق أي طرف ان يرفض العمل مع الطرف الآخر لكن ذلك لا ينفي ضرورة احترام تراتيب العمل السياسي التي تستوجب الاحترام المتبادل" داعيا عبير موسي الي انهاء حالة انكارها لموقع ومنصب راشد الغنوشي كرئيس لمجلس النواب". ...

الفيديو: ابتداءا من الدقيقة14

يوسف الصديق لقيس سعيد: تكلم بعاميتك الجميلة سيب عليك مالفصحى وانتظر لقائك
ووجه يوسف الصديق دعوة صريحة لرئيس الجمهورية قيس سعيد يدعوه فيها للقائه مضيفا " هنالك مقربون منه ابلغوني انه يجلني واشكره على ذلك لكني انتظر لقائه".
واضاف يوسف الصديق موجها كلامه لقيس سعيد "الرئيس يتكلم دائما باللغة العربية الفصحى وهي لغة غير مفهومة لدى كثير من التونسيين خاصة غير المتعلمين والريفيين مضيفا " ادعوه للتكلم بالعامية فهي جميلة".



  
  
  

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