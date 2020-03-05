الاعلان عن تأسيس شبكة النساء الافريقيات الرائدات في تونس في جوان القادم

Jeudi 05 Mars 2020



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باب نات

- نظمت هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين و تمكين المرأة و الاتحاد الافريقي و منظمة المرأة القيادية الافريقية اليوم بالعاصمة ندوة دولية لإعلان اطلاق شبكة النساء الافريقيات الرائدات في تونس بحضور اكثر من 40 قيادية من الناشطات في المجتمع المدني و البرلمان و الاعلام و الاقتصاد و غيرها من القطاعات .و تم بالمناسبة اعلان اطلاق هذه الشبكة رسميا في تونس خلال شهر جوان القادم بعد ان تم تأسيس ستة فروع لها في دول الكونغو و السيشال و المغرب و غيرها .و تهدف هذه الشبكة الى دعم قدرات النساء القيادات في افريقيا و تعزيز اليات التواصل و تبادل التجارب الناجحة في ما بينها في مجالات التنمية المستدامة و السلام و الاستقرار بما يخدم التحو