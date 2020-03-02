حمام الانف : القاء القبض على المعتدين على عجوز مغاربية في التسعين من عمرها

Lundi 02 Mars 2020
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باب نات - افادت اذاعة موزاييك وفق مصدر امني ان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف تمكنت الأحد من إيقاف شخصين تورطا في جريمة اقتحام وسرقة منزل امرأة مسنة والاعتداء عليها...
واكدت الاذاعة من نفس المصدر ان مركز الأمن الوطني بالزهراء ورد عليه بلاغ يفيد بتعرض سيدة عجوز تبلغ من العمر 90 عاما وتحمل جنسية بلد مغاربي يوم الخميس الماضي إلى سرقة منزلها بإستعمال العنف والتهديد بسلاح أبيض قبل تعرّضها للاعتداء .
وتسلل المشتبه بهما حسب نفس المصدر إلى منزلها أثناء تغيبها لقضاء بعض الشؤون لكنّهما فوجئا بعودتها سريعا مما اضطرهما إلى شل حركتها بتهديدها بسلاح أبيض وتقييدها بواسطة حبل واغماض عينيها وسرقة محتويات خزنتها بعد خلعها.
وقام المظنون فيهما بعد ذلك بتعنيفها والاعتداء عليها ... ثم عمدا إلى سرقة سيارتها الخاصة من المستودع و التحصن بالفرار دون ان يخلفا وراءهما أي أدلة تذكر.
وقد مكّنت التحريات والأبحاث من الكشف عن الضالعين في الجريمة وإعادة السيارة إلى المتضررة و حجز جميع أدوات السرقة والخلع.
باب نات - افادت اذاعة موزاييك وفق مصدر امني ان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف تمكنت الأحد من إيقاف شخصين تورطا في جريمة اقتحام وسرقة منزل امرأة مسنة والاعتداء عليها...
واكدت الاذاعة من نفس المصدر ان مركز الأمن الوطني بالزهراء ورد عليه بلاغ يفيد بتعرض سيدة عجوز تبلغ من العمر 90 عاما وتحمل جنسية بلد مغاربي يوم الخميس الماضي إلى سرقة منزلها بإستعمال العنف والتهديد بسلاح أبيض قبل تعرّضها للاعتداء .
وتسلل المشتبه بهما حسب نفس المصدر إلى منزلها أثناء تغيبها لقضاء بعض الشؤون لكنّهما فوجئا بعودتها سريعا مما اضطرهما إلى شل حركتها بتهديدها بسلاح أبيض وتقييدها بواسطة حبل واغماض عينيها وسرقة محتويات خزنتها بعد خلعها.
وقام المظنون فيهما بعد ذلك بتعنيفها والاعتداء عليها ... ثم عمدا إلى سرقة سيارتها الخاصة من المستودع و التحصن بالفرار دون ان يخلفا وراءهما أي أدلة تذكر.
وقد مكّنت التحريات والأبحاث من الكشف عن الضالعين في الجريمة وإعادة السيارة إلى المتضررة و حجز جميع أدوات السرقة والخلع.
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