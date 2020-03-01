بولبابه سالم لقناة الحرة الأمريكية: الاستبداد السياسي فوّت حلم الشعوب المغاربية في الوحدة

Dimanche 01 Mars 2020



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باب نات

- أكد المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في قناة الحرة بمناسبة صدور تقرير مغربي حول عوائق بناء الاتحاد المغاربي ان الاستبداد السياسي عرقل الوحدة المغاربية و بيّن ان العقلية التي تحكم ساسة تلك الدول فوّتت فرص كبيرة على الشعوب المغاربية في الاندماج و التكامل و تحسين ظروف العيش .كما قال أيضا ان المشاكل الحدودية الموروثة عن الاستعمار ساهمت في توتير العلاقات البينية فقد حدثت حرب بين الجزائر و المغرب سنة 1963 بسبب الحدود إضافة الى النزاع الحدودي بين تونس و ليبيا حيث وقع الاحتكام الى محكمة العدل الدولية و اعتبر بولبابه سالم ان العلاقات السيئة بين الجزائر و المغرب حول ملف الصحراء الغربية ساهم في ركود اتحاد المغرب العربي .لكن سالم قال أيضا ان حلم الوحدة المغاربية ممكن في المستقبل بعد الثورات العربية و استعادة الشعوب لزمام المبادرة و حيوية المجتمع المدني داخلها و اولوية الديمقراطية اليوم مؤكدا ان بداية الحلم كانت بتأسيس نجمة شمال افريقيا لطلبة تونسيين و جزائريين و مغاربة سنة 1925 بقيادة مصالي الحاج .