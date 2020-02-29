شاب يضرم النار في سوق الاثاث بالملاسين ...الاسباب والتفاصيل

Samedi 29 Février 2020



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باب نات

- تمكن مساء السبت اعوان وإطارات منطقة الامن الوطني بالسيجومي من القبض على شاب اضرم النار في سوق الملاسين مما تسبب في حالة من الهلع واحراق 3 محلات ..وحسب ما توفر لنا من معطيات فان الشاب من مواليد 1988 وهو اصيل منطقة بن عروس وقد تفطن الى ان زوجته على علاقة بأحد الباعة بسوق الملاسين بعد أن ضبط ارساليات وصور بهاتفها الجوال فقرر الانتقام منه ..ولا تزال الابحاث جارية مع المتهم في انتظار احالته على العدالة ..