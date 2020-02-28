رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

Vendredi 28 Février 2020
قراءة: 0 د, 55 ث
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة 28 فيفري 2020 الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان.
وتناول اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, الاستعدادات الجارية لاحتضان الدورة 37 لوزراء الداخلية العرب يوم الأحد 1 مارس 2020 والتي ستتناول عددًا من القضايا التي تهدد الأمن العربي، وفي مقدمتها الإرهاب وكيفية التصدي له ووضع الخطط المناسبة لمحاربته.
وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمكافحة هذه الجرائم، لا تعتمد فقط على المكافحة الأمنية بل تكون مكافحة شاملة تربوية وإعلامية وقضائية.
وأفاد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أنه قدم لرئيس الدولة جدول أعمال المجلس معربا عن شكره لرئيس الجمهورية على قبوله وضع هذه الدورة تحت سامي رعايته.
وأشار إلى حرص رئيس الدولة على التعاون الأمني العربي لمكافحة الإرهاب مبينا أهمية هذا التعاون في مكافحة مثل هذه الآفة الغريبة عن مجتمعاتنا.
وقد مثل اللقاء مناسبة قدم خلالها الدكتور محمد بن علي كومان التهاني لرئيس الدولة بتشكيل الحكومة معربا عن تمنياته لها بالنجاح والتوفيق في خدمة مصالح الشعب التونسي.
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة 28 فيفري 2020 الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان.
وتناول اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, الاستعدادات الجارية لاحتضان الدورة 37 لوزراء الداخلية العرب يوم الأحد 1 مارس 2020 والتي ستتناول عددًا من القضايا التي تهدد الأمن العربي، وفي مقدمتها الإرهاب وكيفية التصدي له ووضع الخطط المناسبة لمحاربته.
وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمكافحة هذه الجرائم، لا تعتمد فقط على المكافحة الأمنية بل تكون مكافحة شاملة تربوية وإعلامية وقضائية.
وأفاد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أنه قدم لرئيس الدولة جدول أعمال المجلس معربا عن شكره لرئيس الجمهورية على قبوله وضع هذه الدورة تحت سامي رعايته.
وأشار إلى حرص رئيس الدولة على التعاون الأمني العربي لمكافحة الإرهاب مبينا أهمية هذا التعاون في مكافحة مثل هذه الآفة الغريبة عن مجتمعاتنا.
وقد مثل اللقاء مناسبة قدم خلالها الدكتور محمد بن علي كومان التهاني لرئيس الدولة بتشكيل الحكومة معربا عن تمنياته لها بالنجاح والتوفيق في خدمة مصالح الشعب التونسي.
En continu
- 10:02 أبو كمامة الكوروني
- Hier 19:18 الفخفاخ و أعضاء حكومته يصرّحون بمكاسبهم
- Hier 17:00 حكومة الفخفاخ ،بين العواطف و العواصف..
دخول الربيع
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:40
|18:14
|15:43
|12:39
|06:52
|05:26
|
22°
|21°
|% 37
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
8.2 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|21°-11
|24°-9
|23°-12
|22°-10
|16°-10
Follow @babnet_Tunisie
(108 640) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 71 419) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 53 803) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 53 539) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 51 465) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 578) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 983) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 451) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 48 052) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 309) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 846) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 835) بطاقة إيداع جديدة بالسجن ضدّ سامي
( 43 573) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 182) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 39 496) الصين: ارتفاع عدد وفيات ''كورونا''
( 39 142) التبيني معلّقا على إشاعة الوعكة ال
( 34 642) المكتب السياسي لقلب تونس يوافق عل
( 33 418) يحدث في تونس: عميد الأطباء يُسند
( 33 043) السيرة الذاتية لفتحي بالحاج المقت
( 32 890) ذكرى الشابي تهدد بفضخ عمها علاء ال
Par:Devil (France )
Sur: سعيدة ڤرّاش : أدعو هذه الكُتل إلى التّصويت على قانون ''المُساواة في الميراث''