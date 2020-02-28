رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

Vendredi 28 Février 2020



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باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة 28 فيفري 2020 الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان.وتناول اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, الاستعدادات الجارية لاحتضان الدورة 37 لوزراء الداخلية العرب يوم الأحد 1 مارس 2020 والتي ستتناول عددًا من القضايا التي تهدد الأمن العربي، وفي مقدمتها الإرهاب وكيفية التصدي له ووضع الخطط المناسبة لمحاربته.وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمكافحة هذه الجرائم، لا تعتمد فقط على المكافحة الأمنية بل تكون مكافحة شاملة تربوية وإعلامية وقضائية.وأفاد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أنه قدم لرئيس الدولة جدول أعمال المجلس معربا عن شكره لرئيس الجمهورية على قبوله وضع هذه الدورة تحت سامي رعايته.وأشار إلى حرص رئيس الدولة على التعاون الأمني العربي لمكافحة الإرهاب مبينا أهمية هذا التعاون في مكافحة مثل هذه الآفة الغريبة عن مجتمعاتنا.وقد مثل اللقاء مناسبة قدم خلالها الدكتور محمد بن علي كومان التهاني لرئيس الدولة بتشكيل الحكومة معربا عن تمنياته لها بالنجاح والتوفيق في خدمة مصالح الشعب التونسي.