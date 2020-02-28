العربي القاسمي في إشارة للعذارى: من يصوّت ضدّ كتلته عليه الاستقالة من البرلمان ويكمّل رجوليتو ويستقيل مالحزب الّي وصّلو

Vendredi 28 Février 2020
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باب نات - هاجم الجمعة 28 فيفري، عضو مجلس شورى حركة النهضة العربي القاسمي، الذين صوّتوا ضدّ قرارات كتلهم في جلسة منح الثقة للحكومة.
وقال القاسمي الّذين يصوّتون ضدّ كتلهم ... من حقّهم طبعا ولكن ... أمامهم موقفان " 1- موقف هكّاك وْبَرَّ: الاستقالة من الكتلة، في متناول المْضايعْ الكل، ويبقى نائبا مستقلّا".
أما الموقف الثاني فقال القاسمي إنه موقف لا يقدر عليه الا الرجال وهو الاستقالة من مجلس نوّاب الشّعب وإرجاع الأمانة لحزبه يكلّف بها من يسمح به القانون.
وتابع قائلا "وإذا كمّل رجوليتو يستقيل من الحزب الّي وصلو للبرلمان وماعادش عاجبو وما يتفاهمش معاه في المواقف والسّياسات".
يذكر أن تفاصيل التصويت على حكومة الياس الفخفاخ أظهرت أن زياد العذاري كان النائب الوحيد في كتلة حركة النهضة وهو تقريبا النائب الوحيد في البرلمان الذي صوّت ضدّ قرار حزبه بمنح الثقة للحكومة.
باب نات - هاجم الجمعة 28 فيفري، عضو مجلس شورى حركة النهضة العربي القاسمي، الذين صوّتوا ضدّ قرارات كتلهم في جلسة منح الثقة للحكومة.
وقال القاسمي الّذين يصوّتون ضدّ كتلهم ... من حقّهم طبعا ولكن ... أمامهم موقفان " 1- موقف هكّاك وْبَرَّ: الاستقالة من الكتلة، في متناول المْضايعْ الكل، ويبقى نائبا مستقلّا".
أما الموقف الثاني فقال القاسمي إنه موقف لا يقدر عليه الا الرجال وهو الاستقالة من مجلس نوّاب الشّعب وإرجاع الأمانة لحزبه يكلّف بها من يسمح به القانون.
وتابع قائلا "وإذا كمّل رجوليتو يستقيل من الحزب الّي وصلو للبرلمان وماعادش عاجبو وما يتفاهمش معاه في المواقف والسّياسات".
يذكر أن تفاصيل التصويت على حكومة الياس الفخفاخ أظهرت أن زياد العذاري كان النائب الوحيد في كتلة حركة النهضة وهو تقريبا النائب الوحيد في البرلمان الذي صوّت ضدّ قرار حزبه بمنح الثقة للحكومة.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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