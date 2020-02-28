على الحوار التونسي... لحمت بين الفنانة امال علام والكرونيكوز رابعة بسبب ''الخنار''

Vendredi 28 Février 2020
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باب نات - اثارت قناة الحوار التونسي جدلا واسعا وذلك بعد ان تحولت احد برامجها لواجهة فضائح وبالتحديد في برنامج " جوديتو" من تقديم امين قارة.
ودخلت الكرونيكوز رابعة في جدال مع الفنانة الشعبية امال علام والدة زوجة قصي خولي التي تحدثت عن مظلمتها ومظلمة ابنتها.
وقالت رابعة موجهة كلامها لامال علام " لو كانت فعلا اما " راك ماخرجتش خنار بنتك في التلافز" وهو ما اثار حفيظة الفنانة التي غادت البلاتو قبل ان تعود.
وكانت التونسية مديحة الحمداني زوجة الممثل السوري قصي خولي نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع “انستغرام”، وهي منهارة من البكاء وتحدثت من خلاله عن وضعها السيئ الذي تعيشه مع ابنها، موضحة أنها اختارت الزوج الخطأ.
واستنكرت الحمداني التعليقات التي ترسل إليها على أنها انسانة “سيئة” و”بنت شارع”، معاتبة زوجها الذي ترك متابعيه يهاجمونها ويسيؤون لها ولطفلها الوحيد، قائلة ” “عيب عليكم تسيئون لإبني طفل صغير (بيبي) حرام , وعيب على قصي الذي وضعنا عرضة لمن يسوى ولمن لا يسوى”.
باب نات - اثارت قناة الحوار التونسي جدلا واسعا وذلك بعد ان تحولت احد برامجها لواجهة فضائح وبالتحديد في برنامج " جوديتو" من تقديم امين قارة.
ودخلت الكرونيكوز رابعة في جدال مع الفنانة الشعبية امال علام والدة زوجة قصي خولي التي تحدثت عن مظلمتها ومظلمة ابنتها.
وقالت رابعة موجهة كلامها لامال علام " لو كانت فعلا اما " راك ماخرجتش خنار بنتك في التلافز" وهو ما اثار حفيظة الفنانة التي غادت البلاتو قبل ان تعود.
وكانت التونسية مديحة الحمداني زوجة الممثل السوري قصي خولي نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع “انستغرام”، وهي منهارة من البكاء وتحدثت من خلاله عن وضعها السيئ الذي تعيشه مع ابنها، موضحة أنها اختارت الزوج الخطأ.
واستنكرت الحمداني التعليقات التي ترسل إليها على أنها انسانة “سيئة” و”بنت شارع”، معاتبة زوجها الذي ترك متابعيه يهاجمونها ويسيؤون لها ولطفلها الوحيد، قائلة ” “عيب عليكم تسيئون لإبني طفل صغير (بيبي) حرام , وعيب على قصي الذي وضعنا عرضة لمن يسوى ولمن لا يسوى”.
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