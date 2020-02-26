Radio Babnet Tunisie  Asala Nasri - ليه الغرور   

عبير موسى للفخفاخ :''الي جبتو اصوات انتخابات في دائرتي البرلمانية اكبر من نسبة المصوتين لك في الرئاسية''

Mercredi 26 Février 2020

Mercredi 26 Février 2020
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باب نات - قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى في مداخلتها في البرلمان ان رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ لا يستطيع انقاذ البلاد بعقلية تسببت في انهيار التوازنات المالية في البلاد.

واضافت عبير موسى " الفخفاخ كان وزير مالية في منظومة تسببت في انهيارات مالية وعودة صندوق النقد الدولي وتعويضات غير مبررة".
وتابعت عبير موسى للفخفاخ " الي جبتو اصوات انتخابات في دائرتي البرلمانية اكبر من نسبة المصوتين لك في الرئاسية".


وانتقدت عبير موسى بعض وزراء التيار الديمقراطي وحركة الشعب قائلة " بان البعض من الوزراء اتهم الغنوشي بقتل البراهمي والاخر هدد بوضع الشاهد في السجن".
كما اتهمت عبير موسى وزير الصحة عبد الطيف المكي بالتورط في تعذيب احد قيادات النظام السابق مشيرة بان القضاء يطلبه للعدالة.


  
  
  

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4 de 4 commentaires pour l'article 198691

Tfouhrcd  (Germany)  |Mercredi 26 Février 2020 à 13h 13m |           
الكلوشارة تستعرض عضلاتها لتعبر عن نذالة الطحانة الذين انتخبوها وتفتخر بهم لعنة الله على اولهم وهو من وضعت رهطه امامك الى آخر لحاس ممن انتخبوك

Jraidawalasfour  (Europe)  |Mercredi 26 Février 2020 à 12h 47m |           
نحكيو على تونسنا والزمان معكوس صار فيه الفار 🐁ينقّز على القطوس
شُفت النعجة النايفة تعقّر في الذيب 👀 بعيني 👁
شُفت الصيد هارب من التبيب 🌍العالم اصبح بالمقلوب ⁉ وزغراطة و 👺ثرثارة النواب ظاهرلي عايشين بزطلة و هلوسة الحبوب

Jehaislestraitres  (France)  |Mercredi 26 Février 2020 à 12h 38m |           
Le gourou Ghannouchi de la secte est le seul responsable du retour de tous ses déchets..
Je ne comprends pas la sûreté de l'état et son rôle devant beaucoup de traîtres qui travaillent avec des puissances étrangères et qui libres de leurs paroles et mouvements..
Il suffit d'un vrai contrôle fiscal depuis 2011 pour inculper toutes ses merdes.

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 26 Février 2020 à 12h 33m |           
الفخفاخ لم يبيع نفسه ووطنه لمحمد ابن زايد



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