Mercredi 26 Février 2020



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باب نات

- قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى في مداخلتها في البرلمان ان رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ لا يستطيع انقاذ البلاد بعقلية تسببت في انهيار التوازنات المالية في البلاد.واضافت عبير موسى " الفخفاخ كان وزير مالية في منظومة تسببت في انهيارات مالية وعودة صندوق النقد الدولي وتعويضات غير مبررة".وتابعت عبير موسى للفخفاخ " الي جبتو اصوات انتخابات في دائرتي البرلمانية اكبر من نسبة المصوتين لك في الرئاسية".وانتقدت عبير موسى بعض وزراء التيار الديمقراطي وحركة الشعب قائلة " بان البعض من الوزراء اتهم الغنوشي بقتل البراهمي والاخر هدد بوضع الشاهد في السجن".كما اتهمت عبير موسى وزير الصحة عبد الطيف المكي بالتورط في تعذيب احد قيادات النظام السابق مشيرة بان القضاء يطلبه للعدالة.