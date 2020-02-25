سيف الدين مخلوف: تصرّف عبير موسي ''الهمجي'' يتسبب في الغاء اجتماع رؤساء الكتل

Mardi 25 Février 2020



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باب نات

- أكد الثلاثاء 25 جانفي، النائب عن ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تسببت في الغاء اجتماع رؤساء الكتل.وقال مخلوف "المدعوة " عبير موسي " تتسبب في إلغاء اجتماع رؤساء الكتل بمجلس نواب الشعب .. بعد تطاولها بكل قلة حياء وصفاقة على رئيسة الجلسة السيدة سميرة الشواشي نائبة الرئيس وعلى السيد الحبيب خذر رئيس الديوان".وعلق قائلا "كاراكوز مسيّب وهمجية وأسلوب منحط .. وتعمّد متواصل لتعطيل أشغال مجلس نواب الشعب .. خدمة لعروفاتها ومموليها".