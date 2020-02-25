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سيف الدين مخلوف: تصرّف عبير موسي ''الهمجي'' يتسبب في الغاء اجتماع رؤساء الكتل

Mardi 25 Février 2020

Mardi 25 Février 2020
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باب نات - أكد الثلاثاء 25 جانفي، النائب عن ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تسببت في الغاء اجتماع رؤساء الكتل.
وقال مخلوف "المدعوة " عبير موسي " تتسبب في إلغاء اجتماع رؤساء الكتل بمجلس نواب الشعب .. بعد تطاولها بكل قلة حياء وصفاقة على رئيسة الجلسة السيدة سميرة الشواشي نائبة الرئيس وعلى السيد الحبيب خذر رئيس الديوان".

وعلق قائلا "كاراكوز مسيّب وهمجية وأسلوب منحط .. وتعمّد متواصل لتعطيل أشغال مجلس نواب الشعب .. خدمة لعروفاتها ومموليها".



  
  
  

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8 de 8 commentaires pour l'article 198622

Amor2  (Switzerland)  |Mardi 25 Février 2020 à 18h 15m |           
ارفعوا عنها الحصانة و خلاص بعد ذلك لديها الف تهمة السجن لابد الابدين دون عذاب أو شقاء !!!
و لماذا كل هذا الجبن ؟؟؟ لا نريد الإقصاء !!!
لو كان بيد هاته الحشرة الباغية القوة لقطعت رؤوسكم جميعًا إنت و النهضة و كل الأحزاب و لا تركت الا حزب المقبور !!!

Karimyousef  (France)  |Mardi 25 Février 2020 à 14h 33m |           
Cette dame , chargée de "tchlik" le parlement,ne s'arrêtera que le jour où elle trouve en face d'elle la force de la loi.c'est à dire faire appel à la police pour faire cesser ses agissements visant à perturber le fonctionnement normal d'une institution de l'état.

Hassen  ()  |Mardi 25 Février 2020 à 14h 24m |           
Elle est là pour ça

on l'a financée généreusement pour semer la zizanie et elle est entrain de jouer son rôle parfaitement

le problème, jusqu'à quand elle va continuer son cirque???

Jraidawalasfour  (Europe)  |Mardi 25 Février 2020 à 14h 05m |           
نحكيو على تونسنا والزمان معكوس صار فيه الفار 🐁ينقّز على القطوس
شُفت النعجة النايفة تعقّر في الذيب 👀 بعيني 👁
شُفت الصيد هارب من التبيب 🌍العالم اصبح بالمقلوب ⁉ وزغراطة و 👺ثرثارة النواب ظاهرلي عايشين بزطلة و هلوسة الحبوب

Mohamedwalid  (United Kingdom)  |Mardi 25 Février 2020 à 13h 29m |           
السؤال هل عجز مجلس النواب ان ياخذ قرار رادع لهته المهرجة. بكل بساطة ممكن ياخذ قرار برفتها لمدة اسبوع ومنعها من الحضور فاذا واصلت ممكن التمديد الى ثلاثة اشهر وصولا الى الرفت النهائي وتعويضهاباحد زملائها من نفس الكتلة

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 25 Février 2020 à 13h 01m |           
لو توقف الايمارات دعمها بالمال اليها لتصبح
أضعف من ظلها

Mnasser57  (Austria)  |Mardi 25 Février 2020 à 13h 01m |           
هده المرأة كارثة على البلاد والعباد
هده المراة جادورة بأتم معنى الكلمة
هده المرأة ترعرعت وسط الدكتاتورية ولا علاقة لها بالسياسة وبالأدب والأخلاق
كيف أصبحت محامية ؟ أكيد وصلت بالاكتاف والغورة
يستحيل أن تجد امراة بهده الصلافة والوقاحة وقلة التربية مثلها
ياحسرة على شكري بلعيد والبراهمي الله يرحمهم على الاقل لم نر منهم مايؤدي, مثلها مثل مدام عبو

Tomjerry  (Tunisia)  |Mardi 25 Février 2020 à 12h 33m |           
.... قاعدين تكورو بالبلاد



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