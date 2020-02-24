ياسين العياري: اعتذر على المستوى الهابط في صراعي مع العلوي

Lundi 24 Février 2020



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باب نات

- قال النائب في البرلمان ياسين العياري في حوار على قناة التاسعة انه لم يكن سعيدا بما دوّنه في الصراع بينه وبين النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي.واضاف ياسين العياري "كنت ادافع عن عرضي وشرفي وفي النهاية اطلب الاعتذار مما ساءهم طريقة الحديث المتدني في الملف.وتابع ياسين العياري " لقد كنت مضطرا للرد بتلك الطريقة واعتقد انها لن تتكرر في المستقبل".