Radio Babnet Tunisie  Omar Khayrat - فاطمة   

ياسين العياري: اعتذر على المستوى الهابط في صراعي مع العلوي

Lundi 24 Février 2020

Lundi 24 Février 2020
قراءة: 0 د, 22 ث

باب نات - قال النائب في البرلمان ياسين العياري في حوار على قناة التاسعة انه لم يكن سعيدا بما دوّنه في الصراع بينه وبين النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي.
واضاف ياسين العياري "كنت ادافع عن عرضي وشرفي وفي النهاية اطلب الاعتذار مما ساءهم طريقة الحديث المتدني في الملف.
وتابع ياسين العياري " لقد كنت مضطرا للرد بتلك الطريقة واعتقد انها لن تتكرر في المستقبل".



  
  
  

rtt-68f255852f91e4d61b060a15cc3da308-2020-02-24 21:08:11






0 de 0 commentaires pour l'article 198599



لمحة عن وزراء الحكومة الجديدة
En continu

الثلاثاء 25 فيفري 2020 | 2 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:37 18:11 15:41 12:39 06:56 05:30
22° % 70 :الرطــوبة
تونــس
1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
22°-718°-1016°-820°-723°-9
  • Avoirs en devises
    19520,8

  • (24 fév)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,11508 DT        1$ =2,88635 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 fév)   343,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1582597653|198599 4941|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires