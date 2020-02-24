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سنية بالشّيخ : كلّ المطارات و الموانئ بمختلف أنواعها بما فيها التّرفيهية تخضع للمراقبة تحسُّبا من الكورونا

Lundi 24 Février 2020

Lundi 24 Février 2020
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باب نات - قالت وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال سنية بالشيخ في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " ان كل المطارات و الموانئ بمختلف أنواعها بما فيها التّرفيهية تخضع للمراقبة تحسُّبا من الكورونا".
واضافت سنية بالشيخ " في البداية كان التركيز من الرحلات القادمة من الصين لكن اليوم جميع الركاب في العالم سيوضعون تحت المراقبة المشددة".
وتابعت وزيرة الصحة " نحن اليوم في تواصل مع السفير التونسي في ايطاليا معز السيناوي لمعرفة وضعية الجالية التونسية والاحتياطات المتخذة".




  
  
  

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