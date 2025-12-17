الحلول العاجلة للنهوض بالاقتصاد الوطني

نورالدين بن منصور







دعا فتحي زهير نوري محافظ البنك المركزي التونسي قادة الأعمال إلى تبني "ثقافة استثمارية جديدة". تتضمن هذه الثقافة تحويل المدخرات والمخاطر إلى أصول إنتاجية (كالمصانع والتقنيات الرقمية والطاقة)، وقياس النجاح بناءً على محفظة الأصول بدلاً من الرصيد البنكي. وأوضح هذه النقطة قائلاً: "يجب الانتقال من نموذج 'البنك + الأسهم' إلى بنية مالية شاملة: البنوك، والصناديق، والمغتربين، والمنصات".الجواب المباشر على هذا النداء ليست المسألة مرتبطة بما سماه ثقافة استثمارية جديدة لان هذا الاتجاه كلاسيكي مشحون بكلام لم يعد له وقع حقيقي على مجرى الواقع الاقتصادي المتغير باستمرارالظروف أفضل الآن، لكنها تختلف تمامًا عن ظروف الفترات الأولى من واقع البلاد. لقد تغير كل شيء، وما زال يتغير، متخذًا أشكالًا أكثر تعقيدًا في ظاهرها، وبساطة في جوهرها، لكنها أسهل إدارةً لمن يمتلكون رؤية ثاقبة وروحًا ابتكارية. ولّى زمن الصناعات التقليدية التي كانت في متناول أي مستثمر ذي موارد مالية متوسطة. لم تعد الصناعات ذات القيمة المضافة المنخفضة، كالمنسوجات والملابس، والدهانات ومشتقاتها، والكابلات، والمنظفات ومنتجات التنظيف، والصناعات الملوثة، والجلود والأحذية، وغيرها، تُعتبر معايير صناعية، لأنها لا توفر قيمة مضافة كبيرة. ونتيجةً لذلك، اضطرت الدول الصناعية، بحكمة، إلى نقل صناعاتها التقليدية إلى الدول النامية حيث العمالة رخيصة. مثّلت هذه الصناعات عبئًا اقتصاديًا، رغم أنها كانت في يوم من الأيام منطلقًا لتطورها الصناعي، وشكّلت مدن عديدة مراكزَ لهذا النوع من الصناعاتيتطلب الاستثمار في يومنا هذا، عصر العولمة التي تتحكم في العالم، قبل كل شيء، الفكرة قبل المال، والجوهر قبل الملموس. إن الإمكانيات في هذا المجال هائلة، لكن تحقيقها، بل وتحديدها، يتطلب دراسة معمقة تستند إلى البيانات الحالية والمستقبلية. ويُعدّ البحث عن فرص الاستثمار الجانب غير الملموس من هذه العملية، فهو سرّ اتخاذ القرارات، وهو ما يجعلنا أقرب إلى الحقيقة. تبدأ حقيقة الازدهار لحظة أن نصبح أكثر مسؤولية عن مستقبل البلاد الصناعي. يجب على القادة، سواء في القطاع الخاص أو العام، أن ينظروا إلى التصنيع كعملية شاملة تُعطى فيها الأولوية لمصالح المجتمع ككليرى العديد من قادة الأعمال والمسؤولين الاقتصاديين والمستثمرين قطاعات تقليدية ذات قيمة مضافة منخفضة تفتقر إلى جهود الصناعة الحديثة، مثل المنسوجات والملابس والجلود والأحذية، أو غيرها من القطاعات شديدة التنافسية. لذا، يُوصى بشدة أن تبحث القطاعات أو الفروع التي تعاني من ضعف حاد أو تراجع مستمر عن فرص بديلة واعدة، بدلاً من محاولة تعزيزها على حساب إمكانيات وحلول أخرى قد تُنقذ الوظائف في هذه الأنشطةتتضمن استراتيجية الاستثمار الجديدة التخطيط لحلول بديلة للصناعة المزمع إنشاؤها، إما قبل بدء تشغيلها أو قبل وصولها إلى مرحلة التراجع. بعبارة أخرى، من الضروري وضع خطط إنقاذ وقائية مع الاستعداد في الوقت نفسه للتنويع. يجب أن تتضمن هذه الاستراتيجية الجديدة، من بين أمور أخرى، بيانات عن الصناعة في الدول المرجعية، مما يتطلب تحليلاً دقيقاً لوضعها قبل أي عملية استحواذ. فبدون معرفة خلفية الصناعة، لا يمكن تقييم أهميتها الحقيقية وتأثيرها المستقبلي على التنمية الصناعية للبلاد. على سبيل المثال، فوي وقت ما أطلقت تونس سياسة جديدة للطاقة المتجددة، وهي مجال جديد حقيقي له تأثير إيجابي للغاية على الصناعة التونسية، شريطة أن تكون استراتيجية تطوير هذه الصناعة الجديدة محددة بوضوح. لا تقتصر الأهمية على الطاقة المتجددة فحسب، بل إن الواقع الجديد يُلزمنا بالتفكير على المدى البعيد. وهذا يعني إدراك أن تونس، وشمال أفريقيا تحديدًا، تُعتبر المصدر الرئيسي للطاقة في المستقبل. ستحل هذه الطاقة محل النفط، وستؤكد الأيام القادمة هذا التوجه الجديد، الذي لا يزال صناع القرار الأوروبيون الرئيسيون يُخفونه. يُعد تحديد دورة حياة هذه الصناعة الجديدة خطوة حقيقية نحو منع تراجع الشركات التي تستخدم هذه التقنيةتتضح الروابط بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي عند دراسة الاستثمارات المالية عن كثب. ومثال السندات خير دليل على ذلك، إذ يتحدد سعرها وعائدها بالعرض والطلب (الاقتصاد المالي)، بالإضافة إلى البيانات الأساسية للجهة المصدرة، سواء كانت شركة أو حكومة. وهذه متغيرات مرتبطة بالاقتصاد الحقيقي، مثل الناتج المحلي الإجمالييجب استبدال أي قطاع يواجه صعوبات لا يمكن إصلاحها بقطاع آخر، إما كقطاع تابع أو امتداد له، وذلك على الأقل للحفاظ على الوظائف. ولا يكون هذا الأسلوب فعالاً إلا إذا تم تبني سياسة تدريب مستمر لتعزيز المرونة والتضامن بين الموظفينتُعد هذه الاستراتيجية الجديدة ضمانة هامة ضد إخفاقات الأعمال وتراجعها. إنها شكل حقيقي من أشكال الاستباق الذي يحول دون تراجع الأعمال، أو على الأقل يؤخره في الوقت الفعلي، ويتيح تطوير أنشطة جديدة أكثر جدوىيعتمد النهج الجديد، الذي يسمح بدرجة معينة من استباق الصعوبات التي قد تنشأ نتيجة لسبب أو ظرف معين، على تقليل العائد على الاستثمار. وهذا يعني تحقيق معدل عائد داخلي مرتفع ونقطة تعادل منخفضة للغاية. لقد ولّى زمن الاستثمارات طويلة الأجل. كل شيء في حالة تغير مستمر. يعتمد الاستثمار ونجاحه على اختيار المجال المناسب أو ابتكار مجال لا يزال غير مرئي للآخرين. وقد شهد الاستثمار طويل الأجل مزيداً من التغييرات، وهي تغييرات تتماشى مع بيانات السوق الاقتصادية المستقبلية. يعتمد الاستثمار طويل الأجل بالضرورة على رؤية واضحة لنطاق ومستقبل الصناعة المختارةلا يمكن مكافحة تراجع الأعمال الاقتصادية لمنع إعادة الهيكلة وفقدان الوظائف إلا من خلال عقلية صناعية تسعى باستمرار إلى إيجاد سبل جديدة ومبتكرة وعالية القيمة المضافة للتصنيع. وقد دفعت فكرة أن التصنيع محرك أساسي ومشروع للتنمية الوطنية بعض الدول الصناعية إلى الاستفادة منه عبر إنشاء شراكات. إلا أن هذه الشراكات، في كثير من الحالات، أعاقت التنمية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتعاقد من الباطن. غالبًا ما تفشل هذه الشراكات في توفير فرص النمو للصناعات المحلية، أو ربما بسبب عدم بذلها جهودًا كافية نحو التكامل والتحسين، مما ساهم في الصعوبات التي تواجهها بعض الشركات. ينبغي أن يدفعنا هذا الوضع إلى إعادة النظر في أنواع الصناعات والشراكات التي يجب أن نسعى إليها. يجب أن ندرك أن ما يُسمى بالمساعدة أو التعاون ليس لمصلحتنا، بل لمصالح الشركاء بالدرجة الأولى، والتي غالبًا ما تكون مخفية، ولأن هؤلاء الشركاء يجدونها مفيدة.يُعدّ تداول الأسهم عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد المالي. مع ذلك، من المهم تذكّر أن أسعار الأسهم، التي تحركها قوى العرض والطلب، مرتبطة بمتغيرات اقتصادية، منها: الوضع المالي للشركة، وآفاقها، وآفاق القطاع الذي تعمل فيهالفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد التجاري دقيق. فإلى جانب العلاقة بين الأسهم والسندات والاقتصاد، توجد استثمارات تدعم الاقتصاد الحقيقي بشكل مباشر. هذه الاستثمارات عبارة عن أدوات مالية تُوجّه الموارد المُستثمرة نحو شركات رأس المال (غالبًا من نفس البلد) العاملة في قطاعات غير مالية. تُعدّ استثمارات الملكية الخاصة مثالًا بارزًا على ذلك، إذ تشمل دعم إنشاء وتطوير ونمو الشركات الخاصة غير المدرجةمن المثير للاهتمام اليوم، إلى حد ما، أن جزءًا كبيرًا من رأس المال متاح للاستثمارات المحتملة، ولكن ليس لأي غرض كان. فهو مخصص للمشاريع الجادة والمربحة، لا سيما تلك ذات النظرة متوسطة الأجل. أما ربحية الاستثمارات طويلة الأجل فتخضع لظروف مختلفة وأكثر تعقيدًا، وتعتمد على عوامل أخرى. وكان نقص المشاريع الجادة والمربحة في الدول النامية أحد الأسباب الرئيسية لركودها الصناعي، مما أدى إلى مشاكل اجتماعية خطيرة في العديد من الدول ذات الموارد المحدودة، وخاصة فيما يتعلق بخلق فرص العمل والحفاظ عليها