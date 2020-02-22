صفاقس: بعد نجاح جلسة التفاوض...إلغاء إضراب اعوان شركة ''بيرنكو'' النفطية بقرقنة

Samedi 22 Février 2020



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باب نات

- وائل الرميلي - تم إلغاء إضراب اعوان شركة "بيرنكو" النفطية (حقل الشرقي) المنتصبة بجزيرة قرقنة من ولاية صفاقس الذي كان مبرمجا 24 و 25 و 26 فيفري الجاري بعد أن انتهت يوم 19 فيفري الجلسة الصلحية والتي أشرف عليها معتمد مركز ولاية صفاقس ضياء عاشور و بحضور كل من كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل و النقابة الأساسية للشركة و ممثلي عن شركة "بيرنكو"و انتهت إلى الاتفاق حول النقاط المقترحة فيما تتعلق بالمطالب المهنية و المنح التحفيزية و الإجتماعية و بالتالي إلغاء الإضراب .