Radio Babnet Tunisie  Moharem Fouad - يا غزال   

صفاقس: بعد نجاح جلسة التفاوض...إلغاء إضراب اعوان شركة ''بيرنكو'' النفطية بقرقنة

Samedi 22 Février 2020

Samedi 22 Février 2020
قراءة: 0 د, 26 ث

باب نات - وائل الرميلي - تم إلغاء إضراب اعوان شركة "بيرنكو" النفطية (حقل الشرقي) المنتصبة بجزيرة قرقنة من ولاية صفاقس الذي كان مبرمجا 24 و 25 و 26 فيفري الجاري بعد أن انتهت يوم 19 فيفري الجلسة الصلحية والتي أشرف عليها معتمد مركز ولاية صفاقس ضياء عاشور و بحضور كل من كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل و النقابة الأساسية للشركة و ممثلي عن شركة "بيرنكو"و انتهت إلى الاتفاق حول النقاط المقترحة فيما تتعلق بالمطالب المهنية و المنح التحفيزية و الإجتماعية و بالتالي إلغاء الإضراب .





  
  
  

rtt-fedae178e95d313530df61e9abfbd396-2020-02-22 14:06:05






0 de 0 commentaires pour l'article 198489



لمحة عن وزراء الحكومة الجديدة
En continu

الاثنين 24 فيفري 2020 | 30 جمادي الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:36 18:10 15:40 12:40 06:58 05:31
10°
 21° % 81 :الرطــوبة
تونــس
2.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
21°-822°-819°-1115°-720°-6
  • Avoirs en devises
    19436,6

  • (21 fév)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,10803 DT        1$ =2,88206 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 fév)   472,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1582519032|198489 1297|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires