عبد اللطيف العلوي: لن نصوّت للحكومة إذا كانت غطاء لتحالف بين النهضة وقلب تونس

Mardi 24 Decembre 2019



باب نات

- قال الثلاثاء 24 ديسمبر، النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي إن حكومة الكفاءات لا يجب أن تكون لها علاقة بالنهضة أو بقلب تونس.وشدّد العلوي في حوار على إذاعة راديو ماد بأن الحكومة يجب أن تكون حكومة كفاءات حقيقية وليست تمويها وتحيّلا على التونسيين.وأعلن العلوي أن الائتلاف لن يصوّت للحكومة إذا كانت غطاء لاتفاق وتحالف بين النهضة وقلب تونس وشار على سبيل المثال أن الائتلاف لا يمكن أن يصوت لحكومة تضم في صفوفها فاضل عبد الكافي.واعتبر العلوي أن تونس ليست عاقرا وأن هناك الكثير من الشخصيات الوطنية الصادقة التي لم تتورط في النطاح الأيديولوجي.