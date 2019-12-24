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عبد اللطيف العلوي: لن نصوّت للحكومة إذا كانت غطاء لتحالف بين النهضة وقلب تونس

Mardi 24 Decembre 2019

Mardi 24 Decembre 2019
باب نات - قال الثلاثاء 24 ديسمبر، النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي إن حكومة الكفاءات لا يجب أن تكون لها علاقة بالنهضة أو بقلب تونس.
وشدّد العلوي في حوار على إذاعة راديو ماد بأن الحكومة يجب أن تكون حكومة كفاءات حقيقية وليست تمويها وتحيّلا على التونسيين.

وأعلن العلوي أن الائتلاف لن يصوّت للحكومة إذا كانت غطاء لاتفاق وتحالف بين النهضة وقلب تونس وشار على سبيل المثال أن الائتلاف لا يمكن أن يصوت لحكومة تضم في صفوفها فاضل عبد الكافي.


واعتبر العلوي أن تونس ليست عاقرا وأن هناك الكثير من الشخصيات الوطنية الصادقة التي لم تتورط في النطاح الأيديولوجي.


  
  
     
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 194923

Karimyousef  (France)  |Mardi 24 Decembre 2019 à 13h 40m |           
قلب تونس وقع انتخابه من قبل الكثير من التونسين وهو حزب قام بحملة انتخابية من أجل الخبز و الشغل.و إلى حد الآن اثبت نوع من المسؤولية لم نجدها عند الثورجيين.و لم يساند نظام البراميل المتفجرة.و على هذا الاساس فهذا الحزب حري بالاحترام لأن الاهم هو التصرفات وليست الشعارات الفارغة مثل التيار و حزب الكتاب الاخضر.



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