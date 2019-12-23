العرباوي: الحركة معنية أكثر من أي وقت مضى بتشكيل الحكومة

Lundi 23 Decembre 2019
أعلنت حركة النهضة في لقاء صحفي ظهر اليوم على لسان القيادي نور الدين العرباوي أن الحركة معنية دائما وأكثر من أي وقت مضى بتشكيل الحكومة وبتسهيل تشكيل الحكومة.
وقال العرباوي إن حزب التيار الديمقراطي منذ البداية أعلن عن مطالبته وتمسّكه بوزارات العدل والداخلية والوظيفة العمومية مشيرا إلى أن النهضة لم تعارض على حقيبة العدل والإصلاح الإداري ولكن بالنسبة للداخلية تتمسكت بأن يكون على رأسها شخصية محايدة ومستقلة وذلك قبل تكليف الحبيب الجميل .
وأبرز نور الدين العباوي أن النهضة عقدت 4 لقاءات رسمية مع التيار التيار الديمقراطي حضرها المسؤولين الأول من الحزبين، وفق تعبيره.
أما بعد تكليف الحبيب الجملي، ففقد عا فريقه إلى عقد 3 لقاءات مع الأحزاب التي يتعبر أنه من الممكن أن تكون في الائتلاف الحكومي تغيب عنها التيار وحركة الشعب.
ويم 8 ديسمبر جاءت مبادرة جوهر بن مبارك والحبيب بوعجيلة وأثمرت عن عقد 4 لقاءات جمعت 4 احزاب هي النهضة ولاتيار وحركة الشعب وتحيا تونس إضافة إلى ائتلاف الكرامة.
وجددت النهضة إعلانها عدم معارضتها على تولي التيار حقيبة العدل لكن تمسكت بحيادية الداخلية، ثم ظلت الامور مرهونة باجتماع المكتب السياسي للتيار الديمقراطي الذي تأجل أكثر من مرة على حد تعبير العرباوي.
ويوم الاثنين 16 ديسمبر أعلنت حركة النهضة تعليق الحوار لما اعتبرته تمطيط ومماطلة ثم بعد اتصالات تم الإستئناف المشاورات وتم قبول مطالب التيار نقل الشرطة العدلية إلى وزارة العدل وهيئات الرقابة بوزارة الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد.
واستبعد القيادي في النهضة عماد الحمامي فشل مسار المشاورات وصرح بأنه من المنتظر أن يعلن رئيس الحكومة المكلف عن تشكيل الحكومة قبل انتهاء الآجال.
وندد الحمامي بما اعتبره إضاعة للوقت على خلفية "مماطلة بعض الاحزاب" في إشارة للتيار خاصة وأن الجملي استجاب إلى أغلب مطالب التيار المبررة وغير المبررة على حد تعبيره.
واعتبر أن التبرير الذي استخدمته حركة الشعب أن الجملي استأثر بـ 15 وزارة ثم 9 وزارات لمنحها لحركة النهضة والحمامي يقول إن هذا غير صحيح لأن في اجتماع مشترك تم توزيع بعض هذه الوزارات.
المصدر شمس
وقال العرباوي إن حزب التيار الديمقراطي منذ البداية أعلن عن مطالبته وتمسّكه بوزارات العدل والداخلية والوظيفة العمومية مشيرا إلى أن النهضة لم تعارض على حقيبة العدل والإصلاح الإداري ولكن بالنسبة للداخلية تتمسكت بأن يكون على رأسها شخصية محايدة ومستقلة وذلك قبل تكليف الحبيب الجميل .
وأبرز نور الدين العباوي أن النهضة عقدت 4 لقاءات رسمية مع التيار التيار الديمقراطي حضرها المسؤولين الأول من الحزبين، وفق تعبيره.
أما بعد تكليف الحبيب الجملي، ففقد عا فريقه إلى عقد 3 لقاءات مع الأحزاب التي يتعبر أنه من الممكن أن تكون في الائتلاف الحكومي تغيب عنها التيار وحركة الشعب.
ويم 8 ديسمبر جاءت مبادرة جوهر بن مبارك والحبيب بوعجيلة وأثمرت عن عقد 4 لقاءات جمعت 4 احزاب هي النهضة ولاتيار وحركة الشعب وتحيا تونس إضافة إلى ائتلاف الكرامة.
وجددت النهضة إعلانها عدم معارضتها على تولي التيار حقيبة العدل لكن تمسكت بحيادية الداخلية، ثم ظلت الامور مرهونة باجتماع المكتب السياسي للتيار الديمقراطي الذي تأجل أكثر من مرة على حد تعبير العرباوي.
ويوم الاثنين 16 ديسمبر أعلنت حركة النهضة تعليق الحوار لما اعتبرته تمطيط ومماطلة ثم بعد اتصالات تم الإستئناف المشاورات وتم قبول مطالب التيار نقل الشرطة العدلية إلى وزارة العدل وهيئات الرقابة بوزارة الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد.
واستبعد القيادي في النهضة عماد الحمامي فشل مسار المشاورات وصرح بأنه من المنتظر أن يعلن رئيس الحكومة المكلف عن تشكيل الحكومة قبل انتهاء الآجال.
وندد الحمامي بما اعتبره إضاعة للوقت على خلفية "مماطلة بعض الاحزاب" في إشارة للتيار خاصة وأن الجملي استجاب إلى أغلب مطالب التيار المبررة وغير المبررة على حد تعبيره.
واعتبر أن التبرير الذي استخدمته حركة الشعب أن الجملي استأثر بـ 15 وزارة ثم 9 وزارات لمنحها لحركة النهضة والحمامي يقول إن هذا غير صحيح لأن في اجتماع مشترك تم توزيع بعض هذه الوزارات.
المصدر شمس
En continu
- 12:31 من سيحكم تونس!!؟؟
- 12:22 تصبحون على ندم
- 10:21 بوبكر يعود للميكرو
- Hier 20:08 داروا ، داروا و رجعوا لقلب تونس
- Hier 18:48 ما يحدث هو حراك تياسة لا شان له بالسياسة
- Hier 18:43 الشيخ التكتاك جاء شكون يتكتك أكثر منو ..
- Hier 15:41 من فم البير و لا من قاعو...
- Hier 12:45 تعديل وزاري يشمل 10 حقائب بمصر
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:42
|17:09
|14:50
|12:25
|07:29
|05:56
|
18°
|17°
|% 36
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
9.8 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|17°-13
|17°-14
|19°-14
|19°-13
|17°-11
Follow @babnet_Tunisie
( 97 396) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 73 020) عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين
( 54 253) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 50 537) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 672) تسرّيب مكالمة هاتفية بين سامي ال
( 44 388) فيديو اليوم من باردو: امرأة تنزل م
( 42 744) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 42 720) جوهر بن مبارك: جنّ جنونهم ان يتولى
( 42 625) ليلة سقوط ''التيار'' بشعار ''ناس ل
( 41 411) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
( 40 910) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 40 229) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 39 808) سامية عبو للغنوشي: دخلت عالم الجر
( 39 567) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 38 274) عبد اللطيف العلوي: نعتذر للحمقى وا
( 38 225) قيس سعيد: ملتزم بتحمل المسؤولية
( 36 734) السيرة الذاتيّة لسامي بن جنات المد
( 36 445) مريم الدباغ تهاجم عربية بن حمادي ب
( 36 012) الجملي يتفاعل مع تصريح العلوي حول
( 35 919) عماد الدايمي: الشاهد يستعد للقيام
Par:lechef ( )
Sur: ليلة رعب عاشها 3 ألاف مسافر على باخرة ''تانيت''... شركة الملاحة توضّح وتعتذر