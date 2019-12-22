جوهر بن مبارك: يتواصل الإستثمار في الفشل عوض الاستثمار في الأمل... الميزاجية و الانطباعية ليست سياسة

Dimanche 22 Decembre 2019



باب نات

" يتواصل الإستثمار في الفشل عوض الاستثمار في الأمل. الميزاجية و الانطباعية ليست سياسة. غدا نلتقي على قناة حنّبعل للشهادة أمام الشعب لانّ الحق يعلو و لا يعلى عليه."

- عبر استاذ القانون الدستوري والوسيط في مشاورات تشكيل الحكومة جوهر بن مبارك عن غضبه الشديد مما الت اليه الاوضاع بعد حديثه عن امكانية التوصل الى تشكيل الحكومة.