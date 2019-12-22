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جوهر بن مبارك: يتواصل الإستثمار في الفشل عوض الاستثمار في الأمل... الميزاجية و الانطباعية ليست سياسة

Dimanche 22 Decembre 2019

Dimanche 22 Decembre 2019
باب نات - عبر استاذ القانون الدستوري والوسيط في مشاورات تشكيل الحكومة جوهر بن مبارك عن غضبه الشديد مما الت اليه الاوضاع بعد حديثه عن امكانية التوصل الى تشكيل الحكومة.

وكتب بن مبارك في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

" يتواصل الإستثمار في الفشل عوض الاستثمار في الأمل. الميزاجية و الانطباعية ليست سياسة. غدا نلتقي على قناة حنّبعل للشهادة أمام الشعب لانّ الحق يعلو و لا يعلى عليه."




  
  
     
  

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