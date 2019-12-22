التيار وحركة الشعب وتحيا تونس قد لا يشاركون في الحكومة

Dimanche 22 Decembre 2019
قال مصدر من حزب التيار الديمقراطي لاذاعة موزاييك إن الموقف الذي يتجه الحزب لاتخاذه في موفى اجتماع مكتبه السياسي هو القرار بعدم المشاركة في حكومة الحبيب بعد رفض المقترحات التي تقدم بها الجملي خلال اجتماعه أمس بممثلي الأحزاب الأربعة (النهضة والتيار وحركة الشعب وتحيا تونس)، والمتمثلة في منح حركة النهضة 4 حقائب وزارية وحقيبتين وزاريتين لكل من الأحزاب الثلاثة الأخرى، و15 حقيبة وزارية لمستقلين.
وأشار نفس المصدر إلى وجود شكوك حول بعض الأسماء التي قدمها الجملي على أساس انها مستقلة وهي في الواقع ليست مستقلة بل تربطها علاقات بحركة النهضة بما ينفي عنها صفة الإستقلالية، وفق تصريحه، إلضافة إلى وجود شبهات فساد تحوم حولها.
كما تتّجه كلّ من حركة الشعب وتحيا تونس، اللّتان تعقدان مجلسيهما الوطنيين حاليا، إلى عدم المشاركة بحسب آخر المعطيات المتوفّرة.
بن مبارك : لن نخفي الحقائق مصير البلاد مسؤلية وطنية ثقيلة وليست لعبة أمزجة
من ناحية أخرى تعهد أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في تدوينة نشرها على صفحته في الفايسبوم اليوم الأحد بتقديم شهادته مع الحبيب بوعجيلة حول مجريات المفاوضات لتشكيل الحكومة عندما تتضح الصورة.
كما أشار جوهر بن مبارك في ذات التدوينة إلى انه لن "يخفي الحقائق" لان "مصير البلاد مسؤلية وطنية ثقيلة وليست لعبة أمزجة".
ودون بن مبارك ما يلي:" عندما تتضح الصورة ساقدّم مع الحبيب بوعجيلة لعموم الشّعب شهادتنا على مجريات الامور وتقييمنا للمفاوضات ومجرياتها سنوضّح كلّ شئ لإنصاف الناس. نحن نشتغل في العلن ولن نخفي الحقائق مصير البلاد مسؤلية وطنية ثقيلة وليست لعبة أمزجة".
ويذكر أن بن مبارك لعب دور الوسيط في مسار المشاورات بتقديم مبادرة لتقريب وجهات النظر وتوحيد القوى.
وأشار نفس المصدر إلى وجود شكوك حول بعض الأسماء التي قدمها الجملي على أساس انها مستقلة وهي في الواقع ليست مستقلة بل تربطها علاقات بحركة النهضة بما ينفي عنها صفة الإستقلالية، وفق تصريحه، إلضافة إلى وجود شبهات فساد تحوم حولها.
كما تتّجه كلّ من حركة الشعب وتحيا تونس، اللّتان تعقدان مجلسيهما الوطنيين حاليا، إلى عدم المشاركة بحسب آخر المعطيات المتوفّرة.
بن مبارك : لن نخفي الحقائق مصير البلاد مسؤلية وطنية ثقيلة وليست لعبة أمزجة
من ناحية أخرى تعهد أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في تدوينة نشرها على صفحته في الفايسبوم اليوم الأحد بتقديم شهادته مع الحبيب بوعجيلة حول مجريات المفاوضات لتشكيل الحكومة عندما تتضح الصورة.
كما أشار جوهر بن مبارك في ذات التدوينة إلى انه لن "يخفي الحقائق" لان "مصير البلاد مسؤلية وطنية ثقيلة وليست لعبة أمزجة".
ودون بن مبارك ما يلي:" عندما تتضح الصورة ساقدّم مع الحبيب بوعجيلة لعموم الشّعب شهادتنا على مجريات الامور وتقييمنا للمفاوضات ومجرياتها سنوضّح كلّ شئ لإنصاف الناس. نحن نشتغل في العلن ولن نخفي الحقائق مصير البلاد مسؤلية وطنية ثقيلة وليست لعبة أمزجة".
ويذكر أن بن مبارك لعب دور الوسيط في مسار المشاورات بتقديم مبادرة لتقريب وجهات النظر وتوحيد القوى.
En continu
- 11:11 خلطة الخلاص الأخير..
- Hier 22:39 لماذا يصر الغنوشي على تشكيل حكومة موْقوتة ؟
- Hier 22:05 مهدي عياشي يفوز بلقب ''The Voice''
- Hier 13:49 حكومة الرئيس
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:42
|17:09
|14:49
|12:25
|07:28
|05:55
|
20°
|18°
|% 49
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
12.3 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|18°-14
|17°-13
|17°-13
|20°-12
|18°-12
Follow @babnet_Tunisie
( 96 961) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 72 923) عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين
( 69 649) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 54 181) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 50 505) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 517) تسرّيب مكالمة هاتفية بين سامي ال
( 44 010) فيديو اليوم من باردو: امرأة تنزل م
( 42 716) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 41 227) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
( 40 859) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 40 214) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 39 573) جوهر بن مبارك: جنّ جنونهم ان يتولى
( 39 559) سامية عبو للغنوشي: دخلت عالم الجر
( 39 505) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 38 189) قيس سعيد: ملتزم بتحمل المسؤولية
( 37 775) عبد اللطيف العلوي: نعتذر للحمقى وا
( 36 704) السيرة الذاتيّة لسامي بن جنات المد
( 36 332) مريم الدباغ تهاجم عربية بن حمادي ب
( 35 975) الجملي يتفاعل مع تصريح العلوي حول
( 35 409) عماد الدايمي: الشاهد يستعد للقيام
Par:essoltan (France )
Sur:لماذا يصر الغنوشي على تشكيل حكومة موْقوتة ؟