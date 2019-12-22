التيار وحركة الشعب وتحيا تونس قد لا يشاركون في الحكومة

Dimanche 22 Decembre 2019



بن مبارك : لن نخفي الحقائق مصير البلاد مسؤلية وطنية ثقيلة وليست لعبة أمزجة

قال مصدر من حزب التيار الديمقراطي لاذاعة موزاييك إن الموقف الذي يتجه الحزب لاتخاذه في موفى اجتماع مكتبه السياسي هو القرار بعدم المشاركة في حكومة الحبيب بعد رفض المقترحات التي تقدم بها الجملي خلال اجتماعه أمس بممثلي الأحزاب الأربعة (النهضة والتيار وحركة الشعب وتحيا تونس)، والمتمثلة في منح حركة النهضة 4 حقائب وزارية وحقيبتين وزاريتين لكل من الأحزاب الثلاثة الأخرى، و15 حقيبة وزارية لمستقلين.وأشار نفس المصدر إلى وجود شكوك حول بعض الأسماء التي قدمها الجملي على أساس انها مستقلة وهي في الواقع ليست مستقلة بل تربطها علاقات بحركة النهضة بما ينفي عنها صفة الإستقلالية، وفق تصريحه، إلضافة إلى وجود شبهات فساد تحوم حولها.كما تتّجه كلّ من حركة الشعب وتحيا تونس، اللّتان تعقدان مجلسيهما الوطنيين حاليا، إلى عدم المشاركة بحسب آخر المعطيات المتوفّرة.من ناحية أخرى تعهد أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في تدوينة نشرها على صفحته في الفايسبوم اليوم الأحد بتقديم شهادته مع الحبيب بوعجيلة حول مجريات المفاوضات لتشكيل الحكومة عندما تتضح الصورة.كما أشار جوهر بن مبارك في ذات التدوينة إلى انه لن "يخفي الحقائق" لان "مصير البلاد مسؤلية وطنية ثقيلة وليست لعبة أمزجة".ودون بن مبارك ما يلي:" عندما تتضح الصورة ساقدّم مع الحبيب بوعجيلة لعموم الشّعب شهادتنا على مجريات الامور وتقييمنا للمفاوضات ومجرياتها سنوضّح كلّ شئ لإنصاف الناس. نحن نشتغل في العلن ولن نخفي الحقائق مصير البلاد مسؤلية وطنية ثقيلة وليست لعبة أمزجة".ويذكر أن بن مبارك لعب دور الوسيط في مسار المشاورات بتقديم مبادرة لتقريب وجهات النظر وتوحيد القوى.