الحبيب الجملي يكشف عن مقترحات الأحزاب التي ستشارك في الحكومة

Samedi 21 Decembre 2019



كشف رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، صباح اليوم السبت ، عن فحوى المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب التي ستشارك في الحكومة في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على الفايسبوك.وورد في نص التدوينة ان الوثيقتين التي تقدمت بها الأحزاب التي ستشارك في الحكومة تتعلق الأولى بستة عشرة نقطة إقترحوا إدراجها في الميثاق السياسي.وتتعلق الثانية بمطالب حزب التيار الديمقراطي في ما يخصّ إلحاق الشرطة العدليّة بوزارة العدل وهيئات الرقابة بوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.كما تطرّق اللقاء إلى عدد الحقائب الوزارية التي يرغب فيها كل حزب.كما نشر رئيس الحكومة المكلف مقطع فيديو على صفحته بالفيسبوك لإعلان تقدم مفاوضات تشكيل الحكومة بشكل ملموس وجدّي في انتظار أن يتم الحسم والإنتهاء منها اليوم السبت 21 ديسمبر 2019.وقال الجملي إنّه تلقى اتصالات من بعض المواطنين والسياسيين والقيادات البارزة بالأحزاب وعبروا عن توجسهم من عدم تقدم المحادثات والفشل في تشكيل الحكومة، مؤكّدا أن المفاوضات قطعت أشواطا هامّة عكس ما يعتقده البعض.وأشار رئيس الحكومة المكلف إلى أنّه لمس حرصا كبيرا من الأحزاب للمشاركة في معالجة الأوضاع التي تعيشها تونس وتقديرهم للمصلحة الوطنية خاصة حزبي "الشعب" و"تحيا تونس".وتابع "الشعب وتحيا تونس أعلنا منذ صدور نتائج الانتخابات التشريعية أنهما اختارا التموقع في المعارضة وليس المشاركة في الحكم لكن بفضل الوعي الكبير الذي لمسته لدى قادة الحزبين واقتناعهم أن الوقت ليس مناسبا للجلوس على الربوة خاصة أنه تم انتخابهما من طرف الشعب لممارسة الحكم".وأضاف الجملي" أنا رئيس حكومة مستقل هدفي الوحيد قيادة البلاد للخروج من هذه الأزمة وتعافي الاقتصاد وبعث الروح والأمل عند التونسيين خاصة أن البلاد تزخر بالكفاءات" وفق تعبيره.