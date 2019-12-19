بولبابه سالم: خطاب قيس سعيد رسالة قوية الى الحكومة القادمة

Jeudi 19 Decembre 2019



باب نات

- اعتبر المحلل السياسي بولبابه سالم ان خطاب الرئيس قيس سعيد في سيدي بوزيد بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة هو رسالة قوية الى الحكومة التي تتفاوض الاطراف السياسية حول تشكيلها ،، و اضاف في برنامج هنا تونس الذي يقدمه الإعلامي محمد اليوسفي في راديو ديوان fm ان حديث قيس سعيد عن الغرف المظلمة و المؤامرات هي دعوة للتصدي للثورة المضادة التي تريد افشال مسار الثورة و تأكيد على ضرورة تكاتف أحزاب الصف الثوري التي دعمته في الانتخابات الرئاسية لأن حكومة تضم المنظومة القديمة تتنافي مع توجهات الرئيس و اولوية محاربة الفساد و تجعل قيس سعيد في عزلة .