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زهير مخلوف يستعين بعدل منفذ لمنع انعقاد ندوة صحفية حول مستجدات قضية التحرّش المتعلّقة به

Mercredi 18 Decembre 2019

Mercredi 18 Decembre 2019
باب نات - عقدت الأربعاء 18 ديسمبر جمعية أصوات نساء ندوة صحفية حول مستجدات قضية التحرش الجنسي المتعلّقة بالنائب عن قلب تونس زهير مخلوف وذلك بحضور عضوين من هيئة الدفاع عن التلميذة المتضرّرة.

وتم خلال الندوة الصحفية الإشارة إلى وجود خلل في سير القضية وتباطئي ومماطلة في الإجراءات في ظل عدم اجراء مكافحة بين الشاكي والمشتكي به بعد حوالي شهرين من الحادثة والتي يتم اجراؤها في العادة بعد 4 أيام على أقصى تقدير من الاستماع إلى الشاكي.


كما تم التأكيد خلال الندوة على أن جريمة التجاهر بما ينفي الحياء ثابتة على المشتكي به وأن هناك اثباتات أيضا على جريمة التحرش الجنسي.

تجدر الإشارة إلى أن النائب زهير مخلوف حاول إيقاف انعقاد الندوة الصحفية لجمعية أصوات تونس وأرسل عدل منفذ للجمعية نبّهها إلى أن الخوض في القضية فيه خوض في شأن القضاء بغرض التشهير والمس من سمعته مهدّدا بمقاضات الجمعية...


وتعود أطوار القضية إلى يوم 10 أكتوبر الماضي عندما نشرت فتاة بجهة نابل صورا لشخص أكدت ملتقطتها أنه كان يلاحقها بسيارته ويتحرش بها.

وأشارت الفتاة إلى أنها أرادت توثيق الحادثة وقامت في مرحلة أولى بتصوير الرقم المنجمي للسيارة قبل أن تتمكن من تصوير سائقها الذي كان حسب شهادتها يمارس فعل "مريب" في سيارته.

في المقابل نفى زهير مخلوف ما نسب إليه، مؤكدا أنه كان يتبول في السيارة.


  
  
     
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 194596

MedTunisie  (Tunisia)  |Mercredi 18 Decembre 2019 à 14h 04m |           
ما يغلب الرطل الا الكيلو م يغلب مخلوف كان السيدة سهام بن سدرين



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