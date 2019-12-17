عماد الحمامي: المسار الودي مع التيار ومع حركة الشعب توقف نهائيا

Mardi 17 Decembre 2019



باب نات

- قال القيادي بحركة النهضة عماد الحمامي، في حوار مع إكسبراس أف أم، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019, أن المسار الودي للوساطة الذي اطلقه جوهر بن مبارك وحبيب بوعجيلة منذ 8 ديسمبر، بغاية إعادة التيار والشعب وتحيا تونس إلى المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة، إنتهى أمس.وتابع الحمامي " في النهاية قررنا تعليق مسار الوساطة يوم السبت لعدم حصول تقدم مع التيار بعد عديد الإجتماعات".واضاف عماد الحمامي "التيار لم يرد إيجابيا عل مقترح النهضة التي قبلت بإعطاء وزارتي العدل والوظيفة العمومية ووزارة أخرى للتيار الديمقراطي".وتابع الحمامي "بعد إيقاف المسار الودي، نشر التيار بلاغا إعلاميا عبر فيه عن قبوله من حيث المبدأ بمقترح النهضة في إنتظار المجلس الوطني لكن ذلك " متاخر".واكد عماد الحمامي ان اللقاء الذي جمع اليوم جوهر بن مبارك و حبيب الجملي "جاء بعد توقف مسار الوساطة”. مشيرا الى ان العام يعرف شكون ضيع الوقت".وقال الحمامي "اذا وافق التيار والشعب يمشيو لحبيب الجملي. الوساطة بين الزوز احزاب والنهضة توقفت نهائيا. لكن، في صورة وجودهم في الحكومة أو مساندتها هذا ما ينجم كان يفرح الحركة".وتابع الحمامي "لا احنا ولا الجملي سننتظر إنعقاد المجلس الوطني للتيار نهاية الأسبوع لتقديم موقفه الرسمي".