أريانة : حجز 1533 عجلة مطاطية مهربة بلغت قيمتها الجملية حوالي 900 ألف دينار

Dimanche 15 Decembre 2019



باب نات

- بناء على معلومات حول توفر كميات هامة من العجلات المطاطية المهربة داخل مخازن و محلّ تجاري بجهة أريانة تولت الإدارة الفرعية لاستعلامات الحرس الديواني يوم أمس السبت 14 ديسمبر 2019 بالتنسيق مع مكتب الأمن الديواني و بتعزيز من طلائع الحرس الديواني و فصيل الحراسة و التفتيشات الديوانية بتونس، مداهمة المخازن المشتبه بها و تمكنت من حجز 1533 عجلة مطاطية مهربة بلغت قيمتها الجملية حوالي 900 ألف دينار وفق ماجاء في بلاغ للديوانة التونسية.