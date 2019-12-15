أريانة : حجز 1533 عجلة مطاطية مهربة بلغت قيمتها الجملية حوالي 900 ألف دينار

Dimanche 15 Decembre 2019
باب نات - بناء على معلومات حول توفر كميات هامة من العجلات المطاطية المهربة داخل مخازن و محلّ تجاري بجهة أريانة تولت الإدارة الفرعية لاستعلامات الحرس الديواني يوم أمس السبت 14 ديسمبر 2019 بالتنسيق مع مكتب الأمن الديواني و بتعزيز من طلائع الحرس الديواني و فصيل الحراسة و التفتيشات الديوانية بتونس، مداهمة المخازن المشتبه بها و تمكنت من حجز 1533 عجلة مطاطية مهربة بلغت قيمتها الجملية حوالي 900 ألف دينار وفق ماجاء في بلاغ للديوانة التونسية.
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Par:Nouri (Switzerland )
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