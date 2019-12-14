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مضيّف طيران تونسي بإحدى شركات الطيران يحاول تهريب 200 ألف أورو

Samedi 14 Decembre 2019

Samedi 14 Decembre 2019
تمكّنت مصالح الديوانة والشرطة بمطار تونس قرطاج اليوم السبت 14 ديسمبر 2019، من إحباط عملية تهريب مبلغ من العملة الصعبة يقدر بـ200 ألف أورو لدى مضيف طيران تونسي يعمل بإحدى شركات الطيران، ويتم حاليا التحري معه، وفق ما افادت به اذاعة موزاييك.


  
  
     
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 194402

Essoltan  (France)  |Samedi 14 Decembre 2019 à 21h 17m |           
C'est un BEAU CADEAU de Noël pour le trésor public ...



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