مضيّف طيران تونسي بإحدى شركات الطيران يحاول تهريب 200 ألف أورو

Samedi 14 Decembre 2019



تمكّنت مصالح الديوانة والشرطة بمطار تونس قرطاج اليوم السبت 14 ديسمبر 2019، من إحباط عملية تهريب مبلغ من العملة الصعبة يقدر بـ200 ألف أورو لدى مضيف طيران تونسي يعمل بإحدى شركات الطيران، ويتم حاليا التحري معه، وفق ما افادت به اذاعة موزاييك.