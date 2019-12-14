Radio Babnet Tunisie On Air: Fairouz - Dabke Lubnan  

الطفل بيرم الذي يبيع ''المناديل'' لإعالة عائلته: نحب تونس اما فيها برشة حڤرة للزواولة

Samedi 14 Decembre 2019

Samedi 14 Decembre 2019
باب نات - استضاف الجمعة 13 ديسمبر، الاعلامي حيدر الشارني الطفل بيرم الذي اشتهر مؤخرا بفيديو تداولته صفحات الفايسبوك ظهر فيه وهو يُطعم قطة بعد أن اشترى لها بعض الأكل رغم أنه يشتغل في بيع المناديل الورقية.

وتحدث الطفل بيرم بحسرة وألم وأيضا بتحدي عن ظروفه الصعبة حيث انه يُعيل عائلته ببيع "المشوار" في ظل مرض والده ويعمل على التوفيق بين ذلك وبين دراسته.


وسأل حيدر الشارني الطفل بيرم ان كان يحب تونس فقال بيرم وقد غلبته دموعه "نحب تونس اما فيها برشة حقرة للزواولة والمحتاجين".


  
  
     
  

rtt-6b3369b4e489f5a07743c05d4d8d1da5-2019-12-14 11:09:22






0 de 0 commentaires pour l'article 194373



En continu

السبت 14 ديسمبر 2019 | 17 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:06 14:46 12:21 07:24 05:51
19°
 19° % 63 :الرطــوبة
تونــس 14°
14.4 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
20°-1419°-1222°-1221°-1617°-13
  • Avoirs en devises
    18914,2

  • (13 dec)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,17351 DT        1$ =2,84621 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 dec)   1167,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1576321990|194373 1603|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires