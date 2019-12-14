الطفل بيرم الذي يبيع ''المناديل'' لإعالة عائلته: نحب تونس اما فيها برشة حڤرة للزواولة

Samedi 14 Decembre 2019
باب نات - استضاف الجمعة 13 ديسمبر، الاعلامي حيدر الشارني الطفل بيرم الذي اشتهر مؤخرا بفيديو تداولته صفحات الفايسبوك ظهر فيه وهو يُطعم قطة بعد أن اشترى لها بعض الأكل رغم أنه يشتغل في بيع المناديل الورقية.
وتحدث الطفل بيرم بحسرة وألم وأيضا بتحدي عن ظروفه الصعبة حيث انه يُعيل عائلته ببيع "المشوار" في ظل مرض والده ويعمل على التوفيق بين ذلك وبين دراسته.
وسأل حيدر الشارني الطفل بيرم ان كان يحب تونس فقال بيرم وقد غلبته دموعه "نحب تونس اما فيها برشة حقرة للزواولة والمحتاجين".
وتحدث الطفل بيرم بحسرة وألم وأيضا بتحدي عن ظروفه الصعبة حيث انه يُعيل عائلته ببيع "المشوار" في ظل مرض والده ويعمل على التوفيق بين ذلك وبين دراسته.
وسأل حيدر الشارني الطفل بيرم ان كان يحب تونس فقال بيرم وقد غلبته دموعه "نحب تونس اما فيها برشة حقرة للزواولة والمحتاجين".
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Par:bensa94 (France )
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