عدم سماع الدعوى في حق ماجدولين الشارني

Vendredi 13 Decembre 2019



باب نات

- قررت اليوم الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس الحكم بعدم سماع الدعوى في حق ماجدولين الشارني وزيرة الشباب والرياضة سابقا .وذلك في القضية التى كان قد رفعها عليها منتمي لحركة النهضة اتهمها فيها بثلبه على مواقع التواصل الاجتماعي ووصفه بالارهابي وايقافه بمطار مدغشقر خلال سنة 2009 من اجل تهمة الارهاب أثر تعليق له على ماجدولين الشارني بسبب الساعة الباهضة التى كانت ترتديها...