مريم الدباغ تهاجم عربية بن حمادي بألفاظ عنصرية: نحّي الڤالّي ڤتلك متاعك يا ڤعرة

Jeudi 12 Decembre 2019
باب نات - دخلت الاعلامية عربية حمادي بالصادق في مشادة كلامية مع الكرونيكوز مريم الدباغ قائلة بانها مجرد شيئ وبانها شيّئت نفسها.
واضافت عربية حمادي بالصادق " من نكد الايام ان تتحول مريم الدباغ الى ظاهرة في تونس وان تنعت التونسيين " بمش رجال" وبانها تشتري الطماطم لكلبتها في وقت تعمل فيه عشرات النسوة للحصول على 10 دنانير ثمن للطماطم وغيرها من المواد الغذائية لتعيش ثم تموت في حادث مرور.
مريم الدباغ تهاجم
وبعد الانتقادات اللاذعة التي وجهتها عربية للدباغ ردّت هذه الأخيرة بألفاظ عنصرية مخاطبة عربية قائلة " نحّي الڤالّي ڤتلك متاعك يا ڤعرة مواصلة توجيه عبارات نابية لها وسط احتجاج كبير من فريق البرنامج.
وعبر سمير الوافي عن ادانته الشديدة لتصريحات مريم الدباغ للعنصرية وطلب منها أن تسحب كلامها وتعتذر لعربية والمشاهدين لكنها رفضت ذلك وأصرت على أنها مقتنعة بما قالته وتتحمل المسؤولية في ذلك.
وانتهت الحلقة بانسحاب الجمهور والضيوف بعد رفض الدباغ الإعتذار ...
واضافت عربية حمادي بالصادق " من نكد الايام ان تتحول مريم الدباغ الى ظاهرة في تونس وان تنعت التونسيين " بمش رجال" وبانها تشتري الطماطم لكلبتها في وقت تعمل فيه عشرات النسوة للحصول على 10 دنانير ثمن للطماطم وغيرها من المواد الغذائية لتعيش ثم تموت في حادث مرور.
مريم الدباغ تهاجم
وبعد الانتقادات اللاذعة التي وجهتها عربية للدباغ ردّت هذه الأخيرة بألفاظ عنصرية مخاطبة عربية قائلة " نحّي الڤالّي ڤتلك متاعك يا ڤعرة مواصلة توجيه عبارات نابية لها وسط احتجاج كبير من فريق البرنامج.
وعبر سمير الوافي عن ادانته الشديدة لتصريحات مريم الدباغ للعنصرية وطلب منها أن تسحب كلامها وتعتذر لعربية والمشاهدين لكنها رفضت ذلك وأصرت على أنها مقتنعة بما قالته وتتحمل المسؤولية في ذلك.
وانتهت الحلقة بانسحاب الجمهور والضيوف بعد رفض الدباغ الإعتذار ...
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Par:ncgrh (Tunisia )
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