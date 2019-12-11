العلوي: المرض الايديولوجي وصل إلى العظم...كلمة زكاة أثارت جنونهم وكأنهم في حالة حرب

Mercredi 11 Decembre 2019



باب نات

- أكّد الأربعاء 11 ديسمبر، النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي أن اسقاط مشروع قانون احداث صندوق الزكاة سببه أيديولوجي.وقال في مداخلة على إذاعة اكسبرس أف أم " الحكاية أيديولوجية رخيصة جدا فمنذ البداية لم يكونوا مستعدين لسماع تفاصيل المشروع".وأشار إلى أن أجواء عرض المشروع كانت مشحونة ومتوتّرة بشكل غريب وغير مفهوم وعلّق مستغربا "كأنهم في حالة حرب".واعتبر العلوي، الحديث عن تهديد المشروع لمدنيّة الدولة كذب وبهتان وتعلاّت واهية لا أساس لها مشيرا إلى أن الصندوق وفق نص المشروع الذي تم اسقاطه، ستشرف عليه الدولة بمختلف هياكلها من مراقبين عموميين ومحاسبين وقضاة وغيرهم. وعلّق قائلا "هناك من لديه مشكل مع حركة النهضة ويعتبر أن تمرير هذا المشروع سيُسجَّل في رصيدها ورصيد ائتلاف الكرامة لذلك هو مستعد لغلق باب رحمة ربي على التوانسة".وأضاف قائلا "بالنسبة لهم فليذهب التونسيون للجحيم، هم يريدون أن يعيش الشعب بصفقات رخيصة متاع خليل تونس وكيلو مقرونة ويصورو الشعب التونسي كمتسول على الأعتاب، هذا ما يقلقهمش وما يدينوهمش".واستدرك مستنكرا " لكن وقت حاجة مقننة منظمة وتنجم تدخل وفق التقديرات بين 2000 و4500 مليار حسب الدراسات تُرفض لأنها ذات طابع ديني وستحسب للإسلاميين حسب تقديرهم".