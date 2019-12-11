العلوي: المرض الايديولوجي وصل إلى العظم...كلمة زكاة أثارت جنونهم وكأنهم في حالة حرب

Mercredi 11 Decembre 2019
باب نات - أكّد الأربعاء 11 ديسمبر، النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي أن اسقاط مشروع قانون احداث صندوق الزكاة سببه أيديولوجي.
وقال في مداخلة على إذاعة اكسبرس أف أم " الحكاية أيديولوجية رخيصة جدا فمنذ البداية لم يكونوا مستعدين لسماع تفاصيل المشروع".
وأشار إلى أن أجواء عرض المشروع كانت مشحونة ومتوتّرة بشكل غريب وغير مفهوم وعلّق مستغربا "كأنهم في حالة حرب".
واعتبر العلوي، الحديث عن تهديد المشروع لمدنيّة الدولة كذب وبهتان وتعلاّت واهية لا أساس لها مشيرا إلى أن الصندوق وفق نص المشروع الذي تم اسقاطه، ستشرف عليه الدولة بمختلف هياكلها من مراقبين عموميين ومحاسبين وقضاة وغيرهم. وعلّق قائلا "هناك من لديه مشكل مع حركة النهضة ويعتبر أن تمرير هذا المشروع سيُسجَّل في رصيدها ورصيد ائتلاف الكرامة لذلك هو مستعد لغلق باب رحمة ربي على التوانسة".
وأضاف قائلا "بالنسبة لهم فليذهب التونسيون للجحيم، هم يريدون أن يعيش الشعب بصفقات رخيصة متاع خليل تونس وكيلو مقرونة ويصورو الشعب التونسي كمتسول على الأعتاب، هذا ما يقلقهمش وما يدينوهمش".
واستدرك مستنكرا " لكن وقت حاجة مقننة منظمة وتنجم تدخل وفق التقديرات بين 2000 و4500 مليار حسب الدراسات تُرفض لأنها ذات طابع ديني وستحسب للإسلاميين حسب تقديرهم".
وقال في مداخلة على إذاعة اكسبرس أف أم " الحكاية أيديولوجية رخيصة جدا فمنذ البداية لم يكونوا مستعدين لسماع تفاصيل المشروع".
وأشار إلى أن أجواء عرض المشروع كانت مشحونة ومتوتّرة بشكل غريب وغير مفهوم وعلّق مستغربا "كأنهم في حالة حرب".
واعتبر العلوي، الحديث عن تهديد المشروع لمدنيّة الدولة كذب وبهتان وتعلاّت واهية لا أساس لها مشيرا إلى أن الصندوق وفق نص المشروع الذي تم اسقاطه، ستشرف عليه الدولة بمختلف هياكلها من مراقبين عموميين ومحاسبين وقضاة وغيرهم. وعلّق قائلا "هناك من لديه مشكل مع حركة النهضة ويعتبر أن تمرير هذا المشروع سيُسجَّل في رصيدها ورصيد ائتلاف الكرامة لذلك هو مستعد لغلق باب رحمة ربي على التوانسة".
وأضاف قائلا "بالنسبة لهم فليذهب التونسيون للجحيم، هم يريدون أن يعيش الشعب بصفقات رخيصة متاع خليل تونس وكيلو مقرونة ويصورو الشعب التونسي كمتسول على الأعتاب، هذا ما يقلقهمش وما يدينوهمش".
واستدرك مستنكرا " لكن وقت حاجة مقننة منظمة وتنجم تدخل وفق التقديرات بين 2000 و4500 مليار حسب الدراسات تُرفض لأنها ذات طابع ديني وستحسب للإسلاميين حسب تقديرهم".
1 de 1 commentaires pour l'article 194181
En continu
- 02:18 حول صندوق الزكاة
- Hier 20:54 لقد وقعوا في الفخ!!!!!
- Hier 19:45 إعلان الرياض.. تمسك بالوحدة الخليجية (وثيقة)
- Hier 19:37 المهدي الشيوعي المنتظر..
- Hier 16:23 كميات الامطار المسجلة خلال ال24 ساعة الاخيرة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:38
|17:05
|14:45
|12:19
|07:21
|05:49
|
16°
|17°
|% 47
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|17°-12
|16°-12
|17°-11
|18°-14
|20°-11
Follow @babnet_Tunisie
(118 577) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 94 231) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 75 905) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 68 522) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 528) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 547) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 53 506) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 51 950) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 198) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 49 911) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 110) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 939) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 44 036) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 42 165) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 40 452) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 373) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 39 956) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 38 821) زهير المغزاوي : النهضة إقترحت هذه
( 38 597) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 36 330) السيرة الذاتيّة لسامي بن جنات المد
Par:lechef (Tunisia )
Sur: بعد حملة فايسبوكية، قناة الحوار التونسي تعتذر على بذاءة لطفي العماري