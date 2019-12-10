وصفتها بأكبر عملية إغتيال في تاريخ إسرائيل : القناة 13 العبرية تنشر فيلما يوثّق عملية إغتيال أبو جهاد في تونس

Mardi 10 Decembre 2019
باب نات - طارق عمراني - نشرت القناة 13 العبرية تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال القيادي البارز في حركة فتح خليل الوزير (أبو جهاد) في عملية خاصة جرت لاغتياله داخل منزله حيث كان يقيم في منطقة سيدي بوسعيد الساحلية في تونس.
ووصفت القناة العبرية عملية الاغتيال التي نفذت بحق الوزير بأنها أكبر عملية اغتيال نفذت في تاريخ دولة الاحتلال منذ قيامها، حيث شارك بها كل من الموساد ووحدة سيرت متكال وشيطت 13 وأسطول من السفن البحرية والجنود والشاباك وسلاح الجو والاستخبارات.
وتضمن الفيلم الذي عرضته القناة العبرية لقاءات كان أبرزها مع موشيه يعلون قائد وحدة سيرت متكال التي نفذت عملية الاغتيال بحق الوزير آنذاك، بالإضافة إلى ضباط سابقين في الموساد إلى جانب لقاء مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي الذي تحدث عن اللحظات الأولى لمعرفة نبأ استشهاده.
اقرأ أيضا: تفاصيل اغتيال ابو جهاد في تونس في 1988
ووفقاً لما تحدث به الاحتلال، فبعد وصول القوة المنفذة لعملية الاغتيال للمنزل الذي كان يقيم به واستشعار أبو جهاد وجودهم رفع سلاحه قبيل فتح أحد الجنود لباب الغرفة التي كان يتواجد بها مع زوجته وحاول أن يطلق النار قبل أن يطلق الجنود النار بشكل عنيف تجاهه.
وعلى مدار الفترة التي سبقت عملية الاغتيال جمع الاحتلال معلومات واسعة عنه وعن المنطقة التي يقيم بها إلى جانب إحضار تصميم مشابه لنفس التصميم الخاص بمنزل الوزير وهو ما سهل مهمة الوحدة المنفذة لعملية الاغتيال.
ووصفت القناة العبرية عملية الاغتيال التي نفذت بحق الوزير بأنها أكبر عملية اغتيال نفذت في تاريخ دولة الاحتلال منذ قيامها، حيث شارك بها كل من الموساد ووحدة سيرت متكال وشيطت 13 وأسطول من السفن البحرية والجنود والشاباك وسلاح الجو والاستخبارات.
وتضمن الفيلم الذي عرضته القناة العبرية لقاءات كان أبرزها مع موشيه يعلون قائد وحدة سيرت متكال التي نفذت عملية الاغتيال بحق الوزير آنذاك، بالإضافة إلى ضباط سابقين في الموساد إلى جانب لقاء مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي الذي تحدث عن اللحظات الأولى لمعرفة نبأ استشهاده.
اقرأ أيضا: تفاصيل اغتيال ابو جهاد في تونس في 1988
ووفقاً لما تحدث به الاحتلال، فبعد وصول القوة المنفذة لعملية الاغتيال للمنزل الذي كان يقيم به واستشعار أبو جهاد وجودهم رفع سلاحه قبيل فتح أحد الجنود لباب الغرفة التي كان يتواجد بها مع زوجته وحاول أن يطلق النار قبل أن يطلق الجنود النار بشكل عنيف تجاهه.
وعلى مدار الفترة التي سبقت عملية الاغتيال جمع الاحتلال معلومات واسعة عنه وعن المنطقة التي يقيم بها إلى جانب إحضار تصميم مشابه لنفس التصميم الخاص بمنزل الوزير وهو ما سهل مهمة الوحدة المنفذة لعملية الاغتيال.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:05
|14:45
|12:19
|07:21
|05:48
|
11°
|14°
|% 71
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|13°-11
|16°-12
|16°-12
|17°-10
|19°-14
Follow @babnet_Tunisie
(118 372) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 93 866) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 75 798) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 68 358) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 447) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 507) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 53 368) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 51 886) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 163) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 643) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 025) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 911) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 43 998) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 41 825) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 41 294) الغنوشي و المكي يشقّان شورى النهضة
( 40 399) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 288) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 39 927) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 38 782) زهير المغزاوي : النهضة إقترحت هذه
( 38 511) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
Par:belfahem (Tunisia )
Sur: وليد جلاد: الغنوشي أقر بأنه عنصر توتّر و غاب عن دوره في إدارة البرلمان