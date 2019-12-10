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وصفتها بأكبر عملية إغتيال في تاريخ إسرائيل : القناة 13 العبرية تنشر فيلما يوثّق عملية إغتيال أبو جهاد في تونس

Mardi 10 Decembre 2019

Mardi 10 Decembre 2019
باب نات - طارق عمراني - نشرت القناة 13 العبرية تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال القيادي البارز في حركة فتح خليل الوزير (أبو جهاد) في عملية خاصة جرت لاغتياله داخل منزله حيث كان يقيم في منطقة سيدي بوسعيد الساحلية في تونس.

ووصفت القناة العبرية عملية الاغتيال التي نفذت بحق الوزير بأنها أكبر عملية اغتيال نفذت في تاريخ دولة الاحتلال منذ قيامها، حيث شارك بها كل من الموساد ووحدة سيرت متكال وشيطت 13 وأسطول من السفن البحرية والجنود والشاباك وسلاح الجو والاستخبارات.


وتضمن الفيلم الذي عرضته القناة العبرية لقاءات كان أبرزها مع موشيه يعلون قائد وحدة سيرت متكال التي نفذت عملية الاغتيال بحق الوزير آنذاك، بالإضافة إلى ضباط سابقين في الموساد إلى جانب لقاء مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي الذي تحدث عن اللحظات الأولى لمعرفة نبأ استشهاده.

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ووفقاً لما تحدث به الاحتلال، فبعد وصول القوة المنفذة لعملية الاغتيال للمنزل الذي كان يقيم به واستشعار أبو جهاد وجودهم رفع سلاحه قبيل فتح أحد الجنود لباب الغرفة التي كان يتواجد بها مع زوجته وحاول أن يطلق النار قبل أن يطلق الجنود النار بشكل عنيف تجاهه.

وعلى مدار الفترة التي سبقت عملية الاغتيال جمع الاحتلال معلومات واسعة عنه وعن المنطقة التي يقيم بها إلى جانب إحضار تصميم مشابه لنفس التصميم الخاص بمنزل الوزير وهو ما سهل مهمة الوحدة المنفذة لعملية الاغتيال.

  
  
     
  

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