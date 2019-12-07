Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Fatit-Ganbina  

مستشفى سهلول: وفاة تلميذ طعنه منحرف أمام معهد خاص

Samedi 07 Decembre 2019

Samedi 07 Decembre 2019
أكد مصدر مسؤول من مستشفى سهلول بسوسة مساء يوم السبت، وفاة التلميذ الذي تعرّض لللطعن بالسكين، أمام معهده بمدينة القلعة الكبرى، يوم الأربعاء الماضي.

و أكد نفس المصدر لاذاعة الجوهرة أف أم، أنه بالرغم من المجهودات التي بذلها الإطار الطبيّ، و خضوعه لعدة عمليات جراحية، فارق الحياة مساء يوم السبت.
و بيّن أنّ سيتم نقل جثمان الضحية إلى مستشفى فرحات حشاد للتشريح، و ذلك بإذن من السلطات القضائية، وفق نفس المصدر.



يشار إلى أن خلاف نشب بين منحرفان وبين تلميذ أمام أحد المعاهد الخاصة بجهة القلعة الكبرى مما دفع أحد المنحرفان إلى طعن التلميذ طعنة عميقة على مستوى القلب استوجبت تدخلا جراحيا عاجلا وتم الاحتفاظ بالمتهم ومرافقه وهما قاصران يبلغان من العمر 17 سنة.

  
  
     
  

rtt-3f892043fad8ed222943a98ab539de7d-2019-12-07 21:28:30






0 de 0 commentaires pour l'article 193993



En continu

السبت 07 ديسمبر 2019 | 10 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:18 07:18 05:46
15°
 14° % 82 :الرطــوبة
تونــس 13°
1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
14°-1319°-1318°-1214°-1115°-11
  • Avoirs en devises
    18812,3

  • (6 dec)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,16535 DT        1$ =2,85486 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 dec)   174,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575751944|193993 670|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires