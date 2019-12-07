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البرلمان: وقفة احتجاجية لمساندة نواب الحزب الدستوري الحر المعتصمين

Samedi 07 Decembre 2019

Samedi 07 Decembre 2019
باب نات - نفذ عصر السبت 07 ديسمبر 2019، عدد من أنصار الحزب الدستوري الحر وقفة احتجاجية أمام البرلمان تضامنا مع رئيس الحزب عبير موسي ونواب الحزب الذين يواصلون اعتصامهم تحت قبة المجلس.

تجدرالإشارة، إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب، قرر أمس دعوة عبير موسي وجميلة الكسيكسي، إلى تبادل الاعتذار في أجل لا يتجاوز منتصف نهار اليوم السبت، داعيا المعتصمين إلى مغادرة قاعة الجلسة العامة بعد أربع ساعات من انقضاء الأجل المذكور، لفسح المجال للإدارة لتهيئة القاعة لانعقاد الجلسات المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020.


وأكد أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لإخلاء القاعة تطبيقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس، في صورة عدم الاستجابة لهذه الدعوة، معتبرا أن تواصل تعطيل المرفق البرلماني من شأنه أن يهدد مصالح الدولة، خاصة وأن البرلمان أمام أجل دستوري هام للمصادقة على مشروع قانون المالية 2020.

يُذكر أن أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي، ينفذون منذ ليلة 3 ديسمبر الجاري، اعتصاما مفتوحا في قاعة الجلسات العامة بالبرلمان، وذلك في انتظار صدور بيان اعتذار رسمي من كتلة حركة النهضة على خلفية تصريحات النائبة عن الحركة جميلة الكسيكسي أثناء الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2019، والتي نعتت فيها نواب كتلة الدستوري الحر ب "الباندية والكلوشارات (المتشردين)".

  
  
     
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 193984

Faten  (Tunisia)  |Samedi 07 Decembre 2019 à 19h 58m |           
ما هذه التراهات، ان اراد الشعب ان ينزل الى الشارع و يقتلع جذور هؤلاء النكرة لفعل لكنه واع و ترك الامر للمجلس لحل المشكل بالقانون، و لذا فعليكم بالمغادرة و التحلي ببعض المسؤولية انتم و عبيرتكم

Lechef  (Tunisia)  |Samedi 07 Decembre 2019 à 19h 38m |           
Ça démontre bien que les membres du PDL sont élus au même titre que Nahdha .Il faudrait donc les respecter même s'ils dévoilent les défaillances de la loi des finances



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