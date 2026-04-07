“أرتميس 2” تبدأ رحلة العودة إلى الأرض بعد إنجاز تاريخي حول القمر

NASA Artemis passing close to the Moon pic.twitter.com/jLvGoW1IR9 — Elon Musk (@elonmusk) April 7, 2026

رصد الجانب البعيد وظاهرة فلكية نادرة



أعلنت ناسا أن طاقم مهمة أرتميس 2 أنهى مهمته الرصدية حول القمر، وبدأ رحلة العودة إلى الأرض على متن مركبة أوريون.وأوضحت الوكالة أن المركبة ستغادر مجال الجاذبية القمرية يوم 7 أفريل، عندما تكون على بعد نحو 66 ألف كيلومتر من سطح القمر.وسجلت المهمة رقماً قياسياً جديداً، حيث ابتعدت المركبة عن الأرض لمسافة تقارب 406,608 كيلومترات، متجاوزة الرقم المسجل خلال بعثة أبولو 13 بفارق يزيد عن 6 آلاف كيلومتر.كما تمكن الطاقم من التحليق لمسافة تتجاوز القمر بحوالي 8 آلاف كيلومتر، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ الرحلات البشرية.وخلال التحليق الذي استمر نحو ست ساعات، رصد رواد الفضاء الجانب البعيد من القمر، إلى جانب كسوف كلي للشمس، حيث حجب القمر ضوء الشمس كاشفاً الهالة الشمسية.كما شهدت المهمة انقطاعاً مؤقتاً للاتصال مع مركز التحكم دام نحو 40 دقيقة، أثناء مرور المركبة في منطقة بعيدة عن نطاق التغطية.وضم الطاقم أربعة رواد فضاء هم: ريد وايزمان، فيكتور غلوفر، كريستينا كوخ، إضافة إلى الكندي جيريمي هانسن.وكانت المركبة قد انطلقت في الأول من أفريل من مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا على متن صاروخ SLS، في مهمة تمتد لنحو 10 أيام.وتندرج هذه الرحلة ضمن برنامج “أرتميس” الذي يهدف إلى إعادة البشر إلى القمر تمهيداً لإنشاء وجود دائم عليه، في إطار مرحلة جديدة من استكشاف الفضاء.